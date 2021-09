Nt7arko w Nktachfo By MDJS : Un dispositif pour la promotion de la « Culture par le Sport »

Pour la première fois au Maroc, une application mobile gratuite permet de découvrir, à pied ou à vélo, en courant ou en marchant, les sites culturels et patrimoniaux dans 7 villes marocaines.

La plateforme Nt7arko, initiée par La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) en 2016, continue de s’enrichir de nouvelles initiatives et de nouveaux modules pour encourager la pratique sportive au Maroc.

Dernier né de cette plateforme citoyenne : Nt7arko w Nktachfo. Un dispositif inédit qui permet au grand public de télécharger gratuitement l’application Nt7arko (Android et iOS) et d’explorer, à pied ou à vélo, en marchant ou en courant, 10 itinéraires culturels et touristiques dans 7 villes marocaines.

Ces itinéraires, longs de 7 km en moyenne, permettent de découvrir les joyaux architecturaux, les musées, les sites patrimoniaux, l’histoire et les monuments de chaque cité. Les itinéraires sont composés, chacun, de 10 escales en moyenne. Ce sont autant de points d’intérêt que le grand public est invité à découvrir ou à redécouvrir grâce à la description audio qu’offre l’application Nt7arko w Nktachfo.

« Nos villes regorgent de sites historiques, culturels et patrimoniaux. Mais pour les découvrir et les apprécier à leur juste valeur, il faut souvent marcher, s’en approcher, prendre le temps de contempler et de comprendre. L’application Nt7arko w Nktachfo répond à ces deux aspects. D’abord à travers les circuits interactifs que nous proposons et que chacun peut suivre à son rythme, seul ou en famille. Nous avons ensuite choisi d’accompagner ces circuits d’explications et d’histoires pour une meilleure assimilation de la portée culturelle de chaque monument », explique Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS.

Le lancement de l’application mobile est accompagné d’un programme télévisé baptisé du même nom : Nt7arko w Nktachfo, diffusé chaque mardi et jeudi sur 2M. Hicham Masrar, ambassadeur de la MDJS, y expérimente les 10 circuits proposés sur l’application. De Tanger à Essaouira, en passant par Casablanca, Meknès, Volubilis, Marrakech et Rabat … un véritable voyage riche en apprentissage, en découverte et en émotions.

« Ces circuits peuvent être parcourus par des sportifs, des touristes ou même par des familles en villégiature. Découvrir une ville à travers une visite guidée et des explications pour chaque point d’intérêt est un bon prétexte pour bouger. C’est donc un programme totalement cohérent avec notre démarche et notre philosophie pour la promotion d’un mode de vie sain et d’une pratique sportive régulière pour toutes les marocaines et tous les marocains», poursuit Khadija Boudali, Directrice Marketing de la MDJS.

D’autres saisons du programme ainsi que des mises à jour de l’application sont prévues dans les prochaines années pour proposer davantage de circuits dans d’autres villes et régions marocaines.