OFPPT: 22.927 stagiaires en fin de formation passent les rattrapages

Au total 22.927 stagiaires passeront, du 7 au 10 octobre courant, la session de rattrapage des examens de fin de formation dans les régions où ces épreuves ont été reportées en raison des restrictions sanitaires.

La session se tiendra au sein de 65 centres d’examen notamment dans la préfecture de Casablanca et les provinces de Kénitra, de Sidi Kacem et Sidi Slimane, indique l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

La même source précise, dans un communiqué, que 107 stagiaires devant passer les rattrapages étaient atteints du Covid-19, sont issus des quartiers abritant des foyers de contamination ou ont présenté des absences justifiées lors des examens de la dernière session.

Les examens ne couvrent que les modules assurés en présentiel avant le confinement, souligne le communiqué, rappelant que toutes les mesures de prévention “seront rigoureusement respectées” au niveau des centres d’examen, avec la mobilisation de commissions centrales et régionales spécialisées.

La première session de l’année 2020, tenue du 15 au 18 septembre dernier, a a engagé 59.717 stagiaires dans 121 filières et 3 niveaux de formation, dont 30.944 stagiaires “Technicien Spécialisé”, 19.218 “Technicien” et 9.555 pour les niveaux “Qualification”.

Il convient de rappeler que les examens des niveaux “Qualification optimisée” (une année de formation) et “Spécialisation” se dérouleront courant novembre prochain.

( Avec MAP )