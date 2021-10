OMS : Tedros Ghebreyesus unique candidat à sa propre succession

L’actuel directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est l’unique candidat à sa succession, a annoncé vendredi l’Organisation.

Spécialiste du paludisme, et diplômé en immunologie, le Dr Tedros, est un docteur en santé communautaire et ancien ministre de la Santé et chef de la diplomatie éthiopienne. Il est aussi le premier directeur général de l’OMS à avoir été élu, en 2017.

Les Etats membres voteront pour le prochain chef de l’OMS lors d’un scrutin secret pendant l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2022.

→ Lire aussi : L’OMS réclame 23,4 milliards USD pour financer sa nouvelle stratégie contre la Covid

Le mandat du futur directeur général élu à la 75e Assemblée mondiale de la Santé débutera le 16 août 2022.

Agé de 56 ans, le Dr Tedros est classé comme l’une des 100 personnalités les plus influentes de 2020 par le magazine Time, et s’est vu attribuer le prix African of the Year Award pour 2020 par l’African Leadership Magazine.

Il est largement soutenu par la communauté internationale grâce à sa solidarité inébranlable envers les pays défavorisés.

( Avec MAP )