ONEE: CSTE, un Centre d’Excellence dans les filières du secteur électrique

Le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah a effectué une visite au ‎Centre des Sciences et Techniques de l’Electricité (CSTE) de l’ONEE à Casablanca.

Au cours de ‎cette visite, Abderrahim EL Hafidi, Directeur Général de l’ONEE lui a présenté ‎‏ ‏la nouvelle vision ‎de l’ONEE pour repositionner cette institution en tant que Centre d’Expertise au niveau national ‎et régional et présenté les grandes transformations qui vont marquer le développement du ‎Centre notamment la digitalisation, les smart grids et le réseau d’entraînement dédiés aux ‎métiers de la distribution de l’électricité ainsi que du Poste Ecole 225/60 KVA dédié à la ‎formation et à l’expertise des métiers du transport de l’électricité.‎

Rabbah et EL Hafidi ont également assisté au déroulement d’une séance de formation assurée à ‎distance via le réseau internet en raison des mesures imposées par la pandémie Covid19. Celle-‎ci exige l’utilisation de nouveaux outils digitaux et l’adaptation des modules de formation afin ‎d’assurer une continuité dans le processus de développement des compétences au profit aussi ‎bien des agents de l’Office que des clients externes nationaux et internationaux.‎

Ensuite, le ministre a visité des ateliers dédiés aux formations pratiques dans les domaines du ‎réseau électrique et suivi une séance de test du réseau d’entraînement nouvellement réalisé ‎ainsi qu’une démonstration du projet de l’utilisation de drones pour l’optimisation des opérations ‎de diagnostic des anomalies des réseaux électriques. Ce projet a été élaboré en collaboration ‎avec la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie ‎‎(FRDISI).‎

A l’issue de cette rencontre, Rabbah a rappelé l’importance accordée par le gouvernement ‎marocain à la formation professionnelle et au développement du capital humain ainsi que la ‎nécessité d’accélérer les projets en cours dans un cadre d’une stratégie globale intégrée.‎

Il est à rappeler que l’ONEE est fortement engagé dans la formation et développement des ‎compétences.

L’amélioration de la productivité et des compétences des ressources humaines, ‎notamment par des programmes de formation ciblés, conçus pour rehausser le niveau de ‎compétences et favoriser la préparation de la relève surtout dans les métiers de base, ‎constituent l’un des leviers indispensables pour l’amélioration de sa productivité.‎

A travers le CSTE, classé comme Centre d’Excellence dans toutes les filières du secteur électrique au ‎sein du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité, l’ONEE assure également des ‎formations pour le personnel des partenaires nationaux (industriels, fédérations ‎professionnelles…) et internationaux principalement au continent africain.‎