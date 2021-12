ONU: Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 31 décembre 2025 le mandat de son comité contre le terrorisme

Le Conseil de sécurité a adopté, jeudi à l’unanimité, une résolution qui proroge le mandat du Comité contre le terrorisme jusqu’au 31 décembre 2025.

Ainsi, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme conservera jusqu’au 31 décembre 2025, « son statut de mission politique spéciale« , a indiqué l’instance exécutive de l’ONU dans un communiqué publié à l’issue d’une séance virtuelle.

→ Lire aussi : M. Hilale dénonce au Conseil de Sécurité l’enrôlement militaire des enfants par les groupes armés

En vertu de la résolution 2617, les Quinze demandent notamment à la Direction exécutive du Comité « d’examiner, dans six mois, l’exécution de son mandat s’agissant de l’efficacité, de la rapidité et de l’incidence de ses visites dans les pays, de ses évaluations et de ses recommandations relatives aux politiques et pratiques antiterroristes des États membres”.

Le Comité contre le terrorisme a été créé en vertu de la résolution 1373 (2001), après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Il oeuvre notamment pour le renforcement des capacités des Etats membres de l’ONU à empêcher les actes terroristes sur leur territoire et dans le monde.

(Avec MAP)