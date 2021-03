« Open Innovation Smart Z » : Lancement de la deuxième édition

L’évènement « Programme d’Open Innovation Smart Z » vient de couronner l’implémentation par MITC (société gestionnaire des Technoparks) de son premier programme d’open innovation, fruit de la convention de collaboration signée en 2019 avec la Société d’Aménagement de Zenata (SAZ).

Cet évènement s’est déroulé à la fois en présentiel et en ligne, avait au programme de sa partie hybride, la restitution des dix premières startups lauréates de la première édition et l’annonce officielle des startups retenues pour la deuxième édition qui verra ainsi la participation de neuf nouvelles startups issues des différents Technopark du Maroc notamment la cité de l’Innovation d’Agadir et les Technopark de Tanger, Rabat et Casablanca, à savoir Nouspo, World Data Solution, GC Sports, Discount Club, New Energy Motors, Sendatrack, ACCENSA, Energitech et Industrie 4.0.

Ont également contribué au « Programme d’Open Innovation Smart Z », les partenaires institutionnels IBM, la Caisse Centrale de Garantie et Happy Ventures auquel le développement du programme a été confié. Cette collaboration a pour but de soutenir les startups participantes dans le développement des services intelligents au profit de l’Eco-cité de Zenata, de financer les frais liés aux prototypes et au développement des projets allant jusqu’à 200 000 DH dans le cadre du financement Innov Idea, de mettre une expertise et un accès aux dernières innovations technologiques et service cloud à disposition des startups participantes.

Les thématiques abordées dans le cadre de ce programme ont été l’infrastructure intelligente, de communication IOT d’avant-garde, de paradigmede micro-paiement visant l’inclusion financière et la réduction de la fracture digitale,la mise en application de l’intelligence artificielle au service du développement de services de la ville, l’introduction de la réalité virtuelle dans la promotion de la ville etle développement de nouveaux paradigmes d’accès à l’emploi et la formationinclusifs et solidaires.

Les startups participantes ont relevé le défi de développer des modèles économiques inclusifs reposant sur des possibilités technologiques nouvelles avec un objectif d’avant-garde pour l’Eco-cité de Zenata.

La stratégie de développement d’un écosystème intégré à la communauté d’Innovation adoptée depuis la création du MITC en 2001 au sein des Technoparks est essentielle dans l’émergence de nouveaux systèmes de soutien à l’Innovation.

D’ailleurs, le modèle de développement adopté dans le cadre du programme Smart Z, qui favorise la synergie entre des institutions partenaires, des acteurs technologiques et des acteurs de financement de l’Innovation sera amené à être dupliqué au niveau régional et national.

Cet évènement a connu la participation d’un panel prestigieux d’intervenants professionnels de différents secteurs d’activité notamment Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale du technopark, Amine El Hajhouj, DG de la SAZ, Hicham Serghini, DG se la CCG, Hassan Bahej, DG IBM Maroc, Jean Pascal Darriet, DG de la Lydec, et Samir El Aichaoui, fondateur happy ventures.