Optimiste, la Bourse de Casablanca s’offre une 4ème séance de hausse

La Bourse de Casablanca a fini mardi en hausse, pour la 4ème séance d’affilée, confortée par la bonne orientation, notamment, des secteurs “Participation et promotion immobilières”, “Distributeurs” et “Banques”.

Au terme d’une journée en dents de scie, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,13% à 10.722,04 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné autant à 8.726,29 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,39% à 9.613,94 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a grappillé 0,12% à 9.261,85 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” est resté quasi-stable à 823,83 points (+0,01%).

Au niveau sectoriel, l’indice des “Mines” a accusé le plus fort repli de la journée (-1,94%), plombé par Managem (-3,78%) et SMI (-2,14%). Minière Touissit a, en revanche, gagné 0,7%.

Le secteur des “Sociétés de financement et autres activités financières” a lâché 1,79%, sous l’effet de la baisse de Salafin (-3,8%) et Eqdom (-1,6%).

A la baisse également, le secteur des “Matériels, Logiciels et Services informatiques” a abandonné 0,9%, Affabili par Disway (-1,59%), Microdata(-0,54%) et HPS (-0,94%). Ce dernier accaparé plus de 37,7% du volume d’échanges de la journée.

Du côté des gagnants, le secteur “Loisirs et Hôtels ” a pris 3,96%, ramenant ainsi sa contreperformance à 39,76%. Derrière, le secteur de “Participation et promotion immobilières” a gagné 3,92%, boosté par son trio Douja Prom Addoha (3,89%), Res Dar Saada (+3,96%) et Alliances (+3,97%).

Le secteur des “Distributeurs” a avancé de 0,96% tandis que celui des “Services de Transport” a gagné 0,34%. Son unique titre, Sodep Marsa Maroc a fait état, mardi, d’un chiffre d’affaires consolidé de plus 2,09 milliards de dirhams (MMDH), à fin septembre 2020, en baisse de 4% par rapport à celui réalisé durant la même période de l’année précédente.

Porté par l’ensemble de ses valeurs, le secteur “Banques” a affiché, quant à lui, une hausse 0,31%.

Le volume global des échanges de titres a atteint plus de 114,77 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et drainé à plus de 37,7% par HPS (43,31 MDH), 17% par Attijariwafa Bank (19,47 MDH), 12,1% par Label Vie (13,89 MDH) et 7% par BCP (8,08 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 553,72 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+3,99% à 254,1 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,98% à 33,68 DH), Alliances (+3,97% à 34,55 DH), Res Dar Saada (+3,96% à 25,19 DH) et Risma (+3,96% à 102,4 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-3,8% à 480,05 DH), Managem (-3,78% à 1.068 DH), Lesieur Cristal (-2,44% à 156,1 DH), SMI (-2,14% à 1.962 DH) et Timar (-1,99% à 130,35 DH).

( Avec MAP )