Orange Maroc certifiée Top Employer pour la 6ème année consécutive

Orange Maroc a reçu pour la 6ème année consécutive la certification Top Employer Maroc. Cette distinction vient confirmer le positionnement et l’engagement fort consenti par l’opérateur quant à ses pratiques RH.

Celles-ci ont déjà permis à Orange Maroc de devenir cette année la première entreprise du royaume à obtenir la certification internationale Gender Equality & Diversity for European & International Standard (GEEIS) en faveur de l’égalité des chances et l’égalité professionnelle hommes-femmes.

En phase avec son ADN, Orange place l’humain au cœur de sa stratégie. Orange Maroc met tout en œuvre pour proposer une expérience humaine différenciante, tant que pour ses collaborateurs ses partenaires ou ses clients. D’ailleurs elle a été élue pour la 4ème année consécutive meilleur Service Client de l’Année 2021.

Partout dans le monde, la certification Top Employer distingue les entreprises qui créent les meilleures conditions pour l’épanouissement et le développement de leurs salariés. La promesse d’Orange Maroc continue de s’inscrire dans cette optique avec l’engagement d’offrir un environnement digital et humain à ses collaborateurs pour une expérience salarié unique.

A PROPOS D’ORANGE MAROC

Orange Maroc est un opérateur de télécommunications multi services opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et mobile money. A sa création en 1999, Orange au Maroc est le fruit d’une alliance entre les majors des télécoms en Méditerranée et de solides groupes financiers et industriels marocains, à savoir les groupes Finance Com et la Caisse de Dépôt et de Gestion. En décembre 2010, le Groupe Orange a signé son entrée définitive dans le capital de Orange au Maroc. L’opérateur sert 14,5 millions de clients au Maroc et compte près de 450 points à travers tout le pays