Partenariat Open P-TECH for Africa entre INJAZ Al-Maghrib et l’Université Hassan II de Casablanca

INJAZ Al-Maghrib et l’Université Hassan II de Casablanca allient leurs expertises, pour former 50000 étudiants de l’UH2C dans le cadre du programme Open P-TECH for Africa d’IBM. Les étudiants issus des différentes filières de l’Université Hassan II de Casablanca et des 18 établissements qui lui sont affiliés peuvent ainsi bénéficier de cette formation innovante qui viendra compléter leur cursus académique.

Open P-TECH for Africa est une nouvelle expérience d’apprentissage numérique qui offre aux jeunes et aux enseignants l’accès à des compétences technologiques et professionnelles de pointe. La plateforme Open P-TECH d’IBM offre un accès gratuit à des contenus numériques permettant l’obtention des badges en technologies émergentes et compétences professionnelles. L’objectif étant de faciliter à ces jeunes leur insertion professionnelle et entrepreneuriale.

Le programme Open P-TECH for Africa est déployé en ligne sur la plateforme d’IBM et est dispensé par des facilitateurs qualifiés dont des doctorants de l’UH2C, recrutés et encadrés par INJAZ AL Maghrib. La formation sera sanctionnée par un certificat que nos jeunes pourront utiliser à bon escient pour des fins de recherche d’emploi ou de création de leurs propres entreprises.

Le Partenariat autour du programme Open P-TECH for Africa s’inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques de INJAZ Al-Maghrib en termes de transformation et d’inspiration d’une future génération d’entrepreneurs qui devront faire face à une mutation rapide de l’économie et du marché de l’emploi.

Il est à noter que l’Université Hassan II de Casablanca a mis en place un circuit d’accompagnement de ses étudiants à travers la création du Pôle Insertion et Entrepreneuriat visant à renforcer l’employabilité et l’insertion de l’étudiant dans la société et dans le monde socioéconomique. L’objectif est de former des étudiants citoyens, acteurs positifs dans le développement de leur environnement, et ayant les compétences requises pour une bonne intégration professionnelle.

Le programme Open P-TECH for Africa est également déployé par INJAZ Al-Maghrib au profit d’une large cible de jeunes, lycéens et universitaires de plusieurs villes du Maroc.

A propos de l’UH2C

Forte de son histoire, l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), nouvellement créée en 2014, est le fruit de la fusion de l’Université Hassan II de Aïn Chock et l’Université Hassan II de Mohammedia. Cette nouvelle dynamique traduit notre ambition d’inscrire notre université dans la voie de l’excellence de la formation et de la recherche scientifique, d’une part et renforcer notre visibilité à l’échelle africaine et internationale, d’autre part.

Dans le cadre de sa stratégie de développement 2019-2023 l’UH2C promeut de grands projets reposant sur les axes stratégiques 5i : Innovation, Inclusion, Insertion, I-Gouvernance, Internationalisation.

Avec 18 établissements universitaires répartis sur 6 campus l’UH2C est présente sur les deux villes de Casablanca et de Mohammedia. Plusieurs projets vont faire de l’Université Hassan II de Casablanca une répartition sur un plus large spectre géographique.

L’UH2C est riche par son capital humain dépassant 123 000 étudiants, 2200 enseignants, 980 administrateurs. Sur le plan des structures de la recherche scientifique l’UH2C dispose de plus de 120 laboratoires de recherche, 379 filières et 10 centres thématiques de recherche et 4 pôles de compétences et 1 observatoire.

A propos de INJAZ Al-Maghrib

À propos d’INJAZ Al-Maghrib Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al-Arab, INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe AL MADA qui a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib adapte au contexte marocain des programmes de Junior Achievement Worldwide leader mondial en matière de formation à l’entreprenariat depuis 1019 ; programmes qui, depuis la signature de la convention de partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale de la Recherche Scientifique de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle le 11 mai 2018, sont désormais inscrit dans le curricula des jeunes notamment pour les programmes Notre Commune ciblant le primaire et le Company Program qui est déployé auprès des lycéens et étudiants. Grâce à des activités concrètes et variées, guidées par les cadres d’entreprise bénévoles tout au long de la formation, les jeunes développent une meilleure compréhension de l’entreprise et du tissu économique.

Ils apprennent à faire preuve d’initiatives et à travailler en équipe, à renforcer leurs compétences entrepreneuriales mais aussi managériales grâce à la méthode de l’apprentissage par l’action « learning by doing ». Au 30 juin 2020, INJAZ Al-Maghrib aura formé plus de 180 000 jeunes à l’entreprenariat dans 22 villes du Royaume et une dizaine de zones rurales. INJAZ Al-Maghrib déploie 11 programmes de formation du primaire à l’université et même après, avec le programme Smart Start de pré-incubation des porteurs de projets. L’année 2020 a été marquée par une situation sanitaire compliquée à cause du Covid-19. Ce qui n’a entravé en rien la mission de INJAZ Al-Maghrib qui a su s’adapter en un temps record aux conditions de la distanciation et a pris les mesures logistiques et techniques nécessaires pour continuer à accompagner ses jeunes, et ce en digitalisant la majorité de ses programmes phares. Elle ainsi pu réaliser des performances importantes en dépassant son objectif annuel de 103%, soit + de 40 000 Jeunes formés avec 50% réalisées en période de confinement.