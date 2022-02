Pegasus : Montebourg dénonce les manipulations de « France Info » et du « Monde » contre le Maroc

Hassan Alaoui

Devenu « tarte à la crème », l’affaire Pegasus est décidément la planque adulée des bonimenteurs. Plus on y plonge, plus la vérité éclate au grand jour. Ceux qui en ont fait leur miel ( fielleux ) en sont de plus en plus pour leur grade. France Info vient de recevoir le plus cinglant démenti d’Arnaud Montebourg, ancien ministre de François Hollande, suite à une information qu’elle a diffusée selon laquelle « le Maroc est derrière l’espionnage de son téléphone ». France Info n’a donc pas lésiné sur les moyens de pseudo-investigations pour incriminer à grands renforts de « tuyaux crevés » et de sources bidonnées notre pays. Las ! L’ancien ministre de l’Economie et du Redressement productif a tenu, à sa manière, à démentir cette information dans un article publié dans les éditions du quotidien « Le Monde ».

« Je n’ai aucune raison de penser, ni objective ni de toute autre nature, qu’un Etat ami comme le Maroc devrait me surveiller », a-t-il affirmé. Sans fioriture, ni sémantique il a donc apporté la réponse la plus cinglante à la radio publique française et, indirectement, au journal « Le Monde » lui-même qui n’a eu de cesse , dans un passé récent, d’accuser le Maroc d’espionnage téléphonique de personnalités françaises. Arnaud Montebourg a ajouté avec pertinence : « C’est invraisemblable, je n’ai jamais exprimé d’hostilité à l’égard du Maroc, je fais partie de ceux qui se tiennent à équidistance des différends entre le Maroc et l’Algérie ».

Pourtant, une telle réponse, aussi claire, limpide et incontournable ne semble point convaincre les rédacteurs du « Monde » qui, non contents de reprendre leur plume fielleuse contre le Maroc, y vont encore de leur hargne pour l’accabler. L’ambiguïté est donc entretenue à dessein et la volonté affichée de saboter les propos de l’ancien ministre français. Or, le plus vicieux dans cette machination est ce portrait succinct de Montebourg suggéré comme un clin d’œil : de grand père algérien, lui-même né en Algérie, président de l’Association France-Algérie, homme de gauche…autrement dit tous les critères pour le disqualifier aux yeux des Marocains voire faire de lui l’adversaire du Maroc…et donc une « cible privilégiée de Pegasus »…

Le balancement méthodique du quotidien « Le Monde » est archiconnu pour ne pas attirer notre attention sur des procédés douteux que beaucoup de lecteurs ont fini par dénoncer avant de le quitter. On ne refait pas l’histoire, et le livre choc de Pierre Péan et Philippe Cohen , « La Face cachée du Monde » publié en 2003 a bel et bien révélé entre autres les magouillages et l’abus dont n’a cessé de faire encore preuve ce quotidien. Le parti pris permanent contre le Royaume du Maroc et ses institutions n’a d’égale que sa mauvaise foi, inscrit dans la vieille culture du manichéisme imprimé au journal et qui , s’il était encore vivant, ferait bondir Hubert Beuve-Méry son fondateur…

« France Info », relayée par « Le Monde » ? On ne saurait souscrire à ce raccourci, étant donné que l’intéressé lui-même a formellement démenti avec les termes les plus éloquents ce qui s’apparente à un ragot de la chaîne publique française. Celle-ci semble s’accrocher désespérément aux « vielles lunes », motivée par le sensationnalisme et guidée par la culture du mensonge délibérée. « France info » a versé dans l’amalgame en créant un fâcheux parallèle entre la vie privée d’un ancien ministre retiré de la politique et son pays d’origine , savoir l’Algérie en conflit avec le Maroc. Rien n’y fait, parce que Montebourg, avec le peu de mots qu’on attendait de lui, a rejeté tout ce que ces journaux dévoyés ont cru lui faire dire…

Dont acte !