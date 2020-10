Perte de plus de 165 mille emplois en Tunisie à cause de coronavirus

Plus de 165.000 emplois ont été perdus entre mars et juin 2020 en Tunisie à cause de l’épidémie de coronavirus, qui a contaminé à 24.500 personnes, dont 390 décès, selon l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), une organisation patronale représentant près de 150.000 entreprises privées.

Les répercussions de la pandémie de Coronavirus sur l’économie tunisienne, déjà fragilisée, sont palpables, a précisé Bechir Boujidi, membre du bureau exécutif de l’UTICA dans des déclarations à une radio privée tunisienne.

Il a ajouté que le secteur privé en Tunisie a enregistré la perte de 165.000 emplois lors de la première vague du Coronavirus.

“35% des petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile et sont menacées de fermeture et d’extinction”, a révélé M. Boujidi

L’agence de notation Moody’s avait affirmé mercredi s’attendre à une contraction de 6,5% de l’économie tunisienne en 2020. Le blocage de certains secteurs et l’arrêt de production ont causé la perte de milliers de postes d’emploi.

Mercredi, le ministère tunisien de la Santé a annoncé l’enregistrement de 2.312 nouvelles contaminations par la pandémie de coronavirus, les 4 et 5 octobre, ainsi que 69 décès entre le 4 et le 6 octobre. Le nombre total des personnes contaminées s’est élevé à plus de 24.540, dont environ 390 décès.

Pour tenter de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus, les autorités tunisiennes ont décrété un couvre-feu nocturne dans plusieurs gouvernorats du pays.

Samedi dernier, le chef de gouvernement Hichem Mechichi a annoncé l’interdiction de tout rassemblement, et réitéré l’obligation de porter le masque afin de ralentir la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui s’est propagée sur tout le territoire tunisien.

Avec MAP