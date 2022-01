Plus de 5.000 vols annulés aux Etats-Unis au cours du week-end

Les compagnies aériennes ont annulé des milliers de vols supplémentaires ces derniers jours aux Etats-Unis à cause de la hausse des contaminations à la Covid-19 parmi les travailleurs du secteur ainsi les conditions climatiques défavorables.

Les compagnies aériennes ont également annulé de nombreux vols à l’avance pour éviter de surprendre les clients avec des annulations de dernière minute, rapporte le New York Times.

Environ 5.000 vols ont été annulés de vendredi à dimanche, selon FlightAware, un service de suivi des données, le nombre quotidien de suppressions diminuant régulièrement sur cette période.

Southwest Airlines a suspendu plus de 1.000 vols, soit plus que tout autre transporteur. SkyWest Airlines, qui exploite des vols pour plusieurs grandes compagnies, et United Airlines ont chacune annulé plus de 500 vols, précise la même source.

« Compte tenu de l’augmentation constante des cas de Covid et des arrêts maladies qui en découlent, nous avons travaillé avec chacun de nos principaux partenaires pour réduire de manière proactive nos horaires de janvier », a déclaré SkyWest dans un communiqué.

La compagnie exploite des vols pour le compte de United, Delta Air Lines, American Airlines et Alaska Airlines et a expliqué que ces annulations avaient pour but de « garantir que nous soyons en mesure de doter de manière adéquate nos vols restants alors que nous nous efforçons de nous rétablir dans les semaines à venir ».

Après avoir annulé des vols à un rythme élevé pendant les vacances, JetBlue Airways a indiqué qu’elle supprimerait de manière préventive environ 1.300 vols au cours de la première moitié de janvier.

« Cela a été l’un des environnements opérationnels les plus difficiles auxquels nous ayons jamais été confrontés », a déclaré la semaine dernière Allison Ausband, responsable de l’expérience client de Delta, dans un communiqué.

Pour faire face aux pénuries de personnel, de nombreux transporteurs ont commencé à offrir une rémunération supplémentaire à ceux qui n’étaient pas censés travailler.

