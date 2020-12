Porsche: Nouvelle Panamera 4 E-Hybrid

Porsche a dévoilé sa nouvelle Panamera 4 E-Hybrid. Son autonomie a augmenté de 30% et ce grâce à sa nouvelle batterie et à ses modes de conduite optimisés.

En effet, ce modèle concentre toutes les innovations de la marque. Il est doté d’un système de réglage de châssis, d’une direction assistée et de différentes technologies embarquées entièrement repensées.

Sous le capot, la voiture est équipée d’un moteur essence V6 biturbo d’une puissance de 330 ch associé à un moteur électrique de 132 ch. La puissance totale passe à 462 ch. La consommation mixte tourne autour de 8,8 l/100 km.

Au niveau des équipements, la voiture dispose d’une dotation de série très riche qui peut être complétée par différentes options, telles que les optiques arrières teintées Exclusive Design avec animation dynamique «Coming Home» et «Leaving Home, trois nouvelles jantes de 20 et 21 pouces et deux nouvelles teintes de carrosserie (Cerise métallisé et Brun Truffe métallisé).

La CAC, importateur exclusif de Porsche au Maroc, annonce que le modèle est disponible à la commande. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année.