Porteurs de projets: Le GCAM lance « Dar Al Moustatmir Al Qaraoui »

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a lancé, lundi à Rabat, sa nouvelle structure « Dar Al Moustatmir Al Qaraoui« , dans un objectif de renforcer son soutien aux porteurs de projets en milieu rural et maximiser leurs chances de réussite.

Lancée en marge d’une conférence coorganisée par le GCAM et le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts autour de la thématique « Dynamiser l’Entrepreneuriat Agricole et Rural », « Dar Al Moustatmir Al Qaraoui » est une structure d’accueil, d’encadrement et d’orientation dont les prestations sont totalement gratuites pour les porteurs de projet, clients ou non clients de la Banque

Elle a pour vocation d’accompagner efficacement les entrepreneurs dans la préparation, le montage et la concrétisation de leurs projets, de sorte à ce que les dossiers présentés au financement aient le maximum de chances de réussite.

« Dar Al Moustatmir Al Qaraoui », qui accompagnera autant les projets agricoles que les projets non agricoles en milieu rural ou les projets urbains, a pour principales missions d’accueillir et informer les jeunes sur les dispositifs de financement bancaire et les différentes aides et incitations de l’Etat et soutenir les jeunes entrepreneurs pour passer de l’idée de projet à l’étude du projet (rentabilité financière,…etc.).

Il s’agit également d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la structuration de leur projet et le montage de leur dossier de financement, aider les porteurs de projets à créer leur TPE et les orienter vers le choix des statuts juridiques les plus adaptés (auto-entrepreneur, entreprise individuelle, association, coopérative, Sarl, etc.) et mettre à leur disposition et leur expliquer les démarches administratives nécessaires à chaque type de statut juridique ainsi que les adresses et sites utiles.

Un accompagnement post création est également prévu pour les projets financés par la Banque afin d’aider l’entrepreneur durant toutes les phases du cycle de vie de son projet.

A l’occasion du lancement de ce dispositif, Hanane Aajli, directrice du Pôle Accompagnement du Développement Agricole au GCAM a relevé que ce réseau national au service de l’entrepreneuriat rural se déploiera à travers l’ensemble du territoire national avec un maillage étendu pour couvrir l’ensemble des régions du Maroc et offrir ainsi aux porteurs de projets un service de proximité et un appui personnalisé avec un suivi régulier des projets.

Ainsi, un réseau de centres régionaux « Dar Al Moustatmir Al Qaraoui » sera rapidement déployé avec le lancement, dans l’immédiat de treize centres à Ksar El Kebir, El Hajeb, Berkane, Khemisset, Benslimane, Rabat, Fkih Bensalah, Kelaa Essraghna, Errachidia, Taroudant, Guelmim, Dakhla et Laayoune.

Mme Aajli a également fait savoir que quinze autres localités seront déployées dans une seconde phase pour une couverture territoriale plus étendue.

Afin de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets agricoles et ruraux, la Banque a mis en place ce nouveau dispositif d’accompagnement non financier qui vient renforcer ses offres produits. Il s’inscrit dans un large programme d’appui technique déployé par les services du ministère de l’Agriculture avec lesquels le GCAM travaille en totale synergie afin d’assurer son déploiement efficace et garantir aux entrepreneurs un accompagnement complet alliant financement, conseil et expertise technique.

« Dar Al Moustatmir Al Qaraoui » répond ainsi aux orientations stratégiques de « Génération Green » et du Nouveau Modèle de Développement (NMD) avec l’objectif de contribuer activement à la création, la formation et l’accompagnement des TPE rurales. Il vient acter et confirmer le programme de collaboration étroite entre le GCAM et le département de l’Agriculture pour l’assistance, l’encadrement, le soutien, la formation et l’accompagnement technique des porteurs de projets et entrepreneurs du monde rural.

Partenaire historique de l’agriculture nationale et du monde rural, le GCAM œuvre constamment pour innover aussi bien en matière de soutien et de supports aux stratégies nationales qu’en termes d’accompagnement du monde rural et de financement inclusif de l’agriculture.

( Avec MAP )