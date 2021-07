Poussée par la demande, American Airlines veut recruter 1.350 pilotes d’ici fin 2022

American Airlines prévoit d’embaucher 1.350 pilotes d’ici la fin de l’année prochaine afin de répondre à la demande croissante de transport aérien aux Etats-Unis.

La compagnie aérienne, qui a publié des revenus positifs pour le deuxième trimestre, souhaite recruter 450 pilotes de plus que prévu, a écrit Chip Long, vice-président des vols d’American, dans une note adressée aux employés mercredi.

“Bien que nous ayons été limités dans la croissance du nombre de pilotes l’année dernière, nous avançons maintenant à toute vitesse avec des plans pour continuer à recruter, embaucher et former les meilleurs et les plus divers pilotes de l’industrie”, a-t-il affirmé.

American Airlines accélère son recrutement après avoir été confrontée à une avalanche de retards et d’annulations de vols en juin et juillet. Les experts ont expliqué que la compagnie basée à Fort Worth, au Texas, n’avait pas assez de pilotes actifs pour faire face à la récente augmentation du nombre de passagers.

Les clients ont dépensé 6 milliards de dollars pour des vols aux États-Unis le mois dernier, soit une augmentation de 17 % par rapport à mai et une baisse de seulement 5 % par rapport à juin 2019, selon une analyse réalisée jeudi par Adobe Digital Insights.

American Airlines a affiché jeudi un bénéfice de 19 millions de dollars pour le deuxième trimestre, son premier bénéfice depuis le début de la pandémie. Alors que la compagnie aérienne aurait perdu 1,1 milliard de dollars sans l’aide du gouvernement, ses revenus ont bondi de 87 % par rapport au premier trimestre de 2021.

“Nous avons pris un certain nombre de mesures pour consolider notre activité (…) et cela se voit dans nos résultats du deuxième trimestre”, s’est félicité le président-directeur général d’American, Doug Parker, dans un communiqué.

( Avec MAP )