Près de 200.000 morts de la pandémie aux Etats-Unis

Le nombre de morts à cause du coronavirus aux Etats-Unis a frôlé lundi le cap de 200.000, soit le double de cas enregistrés depuis mai.

Selon les derniers chiffres de l’Université John Hopkins, le total des décès est de 199,517 sur un nombre de cas de contamination confirmés avoisinant les 7 millions alors que le nombre de guérisons est de 2.590.671 sur un total de 95 millions de tests effectués.

Aux États-Unis, moins de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés ces dernières semaines depuis fin juillet, après les récentes flambées dans le nord-est puis dans le sud et l’ouest. Le nombre quotidien de nouveaux cas dans le pays augmente néanmoins à nouveau, alimentant les inquiétudes d’une résurgence du virus alors que les universités et les écoles rouvrent leurs portes et les températures commencent à baisser. A travers le monde, au moins 73 pays connaissent une augmentation des cas nouvellement détectés alors que le nombre de décès atteint le pic de 1 million. Cité par le New York Times, le Dr Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, prévient qu’il est probable que le nombre de morts aux États-Unis puisse atteindre 300.000 si les gens baissaient la garde.

Dans ce pays le plus touché au monde par le virus, la gestion de la pandémie et la course à la production et la distribution d’un éventuel vaccin figurent parmi les dossiers majeurs de la campagne pour l’élection présidentielle du 3 novembre.