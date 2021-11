Prévisions météorologiques du dimanche 21 novembre 2021

Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, 05/11 sur le Rif, les hauts plateaux Orientaux, le Saiss, les Versants Sud-Est, le Centre, les plateaux de phosphates et Oulmès, de 16/21°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 09/15°C ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 06/14°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux Orientaux, 20/25°C sur les plaines Nord et Centre et le Nord-Est des provinces Sud, de 25/30°C sur le Sud des provinces Sud et de 14/20°C ailleurs.