Prix FIFA “The Best”: la liste des nommés dévoilée

La FIFA a dévoilé mercredi la liste des joueurs, joueuses et entraineurs nommés pour les distinctions individuelles qui seront remises dans le cadre de la cérémonie des prix The Best FIFA Football Awards qui aura lieu le 17 décembre 2020.

Dans la catégorie des “joueurs en lice” pour le prix The Best, figurent deux footballeurs africains, en l’occurrence Mohamed Salah (Egypte-Liverpool FC) et Sadio Mané (Sénégal – Liverpool FC).

“Deux panels d’experts – un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin – ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie”, précise la FIFA dans un communiqué.

Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury international composé d’un panel de FIFA Legends ainsi que des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com. Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral, précise l’instance internationale.

Voici la listes des nommés:

The Best – Joueuse de la FIFA :

– Lucy Bronze (Angleterre – Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

– Delphine Cascarino (France – Olympique Lyonnais)

– Caroline Graham Hansen (Norvège – FC Barcelone)

– Pernille Harder (Danemark – VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

– Jennifer Hermoso (Espagne – FC Barcelone)

– Ji So-yun (République de Corée – Chelsea FC Women)

– Sam Kerr (Australie – Chelsea FC Women)

– Saki Kumagai (Japon – Olympique Lyonnais)

– Dzsenifer Marozsán (Allemagne – Olympique Lyonnais)

– Vivianne Miedema (Pays-Bas – Arsenal WFC)

– Wendie Renard (France -– Olympique Lyonnais)

The Best – Joueur de la FIFA :

– Thiago Alcântara (Espagne – FC Bayern Munich/ Liverpool FC)

– Cristiano Ronaldo (Portugal – Juventus FC)

– Kevin De Bruyne (Belgique – Manchester City FC)

– Robert Lewandowski (Pologne – FC Bayern Munich)

– Sadio Mané (Sénégal – Liverpool FC)

– Kylian Mbappé (France – Paris Saint-Germain)

– Lionel Messi (Argentine – FC Barcelone)

– Neymar (Brésil – Paris Saint-Germain)

– Sergio Ramos (Espagne – Real Madrid CF)

– Mohamed Salah (Égypte – Liverpool FC)

– Virgil van Dijk (Pays-Bas – Liverpool FC)

The Best – Gardienne de but de la FIFA :

– Ann-Katrin Berger (Allemagne – Chelsea FC Women)

– Sarah Bouhaddi (France – Olympique Lyonnais)

– Christiane Endler (Chili – Paris Saint-Germain)

– Hedvig Lindahl (Suède – VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)

– Alyssa Naeher (États-Unis – Chicago Red Stars)

– Ellie Roebuck (Angleterre – Manchester City WFC)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

-Lluís Cortés (Espagne – FC Barcelone)

– Rita Guarino (Italie – Juventus Women)

– Emma Hayes (Angleterre – Chelsea FC Women)

– Stephan Lerch (Allemagne – VfL Wolfsburg)

– Hege Riise (Norvège – LSK Kvinner)

– Jean-Luc Vasseur (France – Olympique Lyonnais)

– Sarina Wiegman (Pays-Bas – Équipe nationale des Pays-Bas)

( Avec MAP )