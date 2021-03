Programme “Intelaka”: plus de 1.700 entreprises ont bénéficié d’un financement à Fès-Meknès

Un total de 1.718 entreprises dans la région de Fès-Meknès ont bénéficié de financement dans le cadre du programme intégré d’appui et de financement de l’entreprenariat ‘’Intelaka’’ pour un montant global de 248,4 millions de DH (MDH).

Ce chiffre représente 10,8pc de part pour la région qui se classe en 3ème position au niveau national, selon des données présentées, mercredi à Fès, par le directeur général du centre régional d’investissement (CRI), Yassine Tazi, à l’occasion de la réunion du comité régional d’accompagnement et de suivi dudit programme.

Les secteurs les plus représentés sont l’agriculture avec 37 pc, le commerce et la distribution (26 pc) et l’industrie (12 pc), précise M. Tazi lors de cette réunion, consacrée à la présentation du bilan 2020 du financement du programme “Intelaka” aux niveaux national et régional, ainsi qu’au suivi des actions d’amélioration de l’offre d’accompagnement au niveau régional.

Outre le bilan des actions d’accompagnement menées au niveau de la Région par les principaux acteurs (CRI, OFPPT, ANAPEC, Banques, etc.), M. Tazi s’est attardé sur les actions réalisées dans le cadre de la caravane digitale “Microlabs solutions”, organisée par le CRI. Cette initiative a permis d’accompagner 220 porteurs de projets (formations, entretiens individuels, aide au montage de business plan et des dossiers de financement) outre le lancement des deux programmes d’accompagnement ” Club de l’entrepreneuriat” pour les TPME et “Smart Bank” pour les projets innovants. Plus de 1.000 dossiers ont été déposés pour bénéficier d’un financement dans le cadre de ces deux programmes.

En marge de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre le CRI Fès-Meknès, l’ANAPEC, la Fondation Création d’Entreprises (FCE) du groupe BCP ainsi que la Banque Populaire Fès-Meknès.

Cette convention a pour objet de mutualiser les efforts régionaux dans le cadre du programme “Intelaka” à travers la mise en place du programme “AFWAJ”, premier programme intégré pour l’accompagnement de bout en bout des porteurs de projets au niveau de la Région Fès-Meknès. Ce programme intégré offre aux bénéficiaires un accompagnement durant l’ensemble des phases du projet, depuis le cadrage de l’idée de projet jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance aux démarches de création d’entreprises. Le Programme intégré d’appui et de financement des entreprises vient en exécution des Hautes Orientations Royales concernant la facilitation de l’accès des entreprises au financement.

Il s’articule autour de trois principaux axes, à savoir le financement de l’entrepreneuriat, la coordination des actions d’appui et d’accompagnement de l’entrepreneuriat au niveau des régions et l’inclusion financière des populations rurales.

Le Programme, qui mobilise une enveloppe de 8 milliards de DH sur trois ans, prévoit une batterie de mesures importantes au profit des segments cibles, principalement le plafonnement des taux de sortie à 2pc, ramené à 1,75pc pour le monde rural, l’abandon de toute forme de garantie à l’exception de celles liées au projet, la simplification des procédures de traitement des demandes de financement, ainsi que l’octroi d’un taux préférentiel de 0,1pc pour les primes d’assurances ‘’décès/invalidité totale-emprunteur’’.

Avec MAP