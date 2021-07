Prolongation du délai de dépôt des candidatures au Prix « Bayan » pour l’expression orale créative en langue arabe

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé la prolongation du délai de dépôt des candidatures à la deuxième édition du Prix « Bayan » pour l’expression orale créative en langue arabe, jusqu’au 31 octobre 2021, au lieu du 30 juillet 2021. Les candidats seront annoncés en fin décembre 2021.

L’ICESCO a indiqué qu’elle a décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures au Prix en réponse à la demande d’un grand nombre de personnes souhaitant participer de différents pays, qui ont contacté l’Organisation via des appels téléphoniques, des e-mails ou des messages sur ses pages et comptes des réseaux sociaux, dans lesquels elles ont précisé qu’elles avaient besoin de plus de temps pour remplir les conditions de participation.

L’ICESCO avait annoncé l’ouverture des candidatures au à la deuxième édition du Prix « Bayan » pour l’expression orale créative en langue arabe, dans le cadre des initiatives du Centre de la langue arabe pour les non arabophones. Ce Prix est décerné à trois lauréats de chacune des trois catégories d’âge d’étudiants, à savoir : les enfants ; les filles et les garçons ; et les jeunes, qui reçoivent respectivement : 1000 $US ; 1500 $US et 2000 $US.

→ Lire aussi : Le DG de l’ISESCO reçoit les clés des portails de la Kasbah des Oudayas

Les œuvres candidates doivent porter sur l’un des thèmes suivants :

L’apprentissage après la pandémie ; Mieux vaut prévenir que guérir ; La diversité culturelle ; La technologie et l’avenir.

Elles doivent être sous forme d’une présentation orale élaborée par l’étudiant qui se filme dans une courte vidéo, en train de réciter un texte rédigé en langue arabe. S’agissant des conditions de candidature, elles comprennent ce qui suit :

Le candidat doit être un étudiant issu d’un pays non arabe et la langue arabe ne doit pas être sa langue native ;

La candidature s’effectue par le biais de l’établissement éducatif où l’étudiant étudie ;

L’établissement éducatif ne soumet qu’une seule œuvre ;

La vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes pour la catégorie des enfants, 4 minutes pour la catégorie des garçons et des filles, et 5 minutes pour la catégorie des jeunes ;

La vidéo doit être réalisée de manière artistique et créative,

La vidéo ne doit pas avoir été publiée auparavant ni nominée pour une autre compétition ;

La vidéo doit être assortie du texte rédigé par l’étudiant et du formulaire de candidature dûment rempli. Le formulaire est disponible pour téléchargement via le lien suivant : http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/icesco_bayan_2_award.pdf

Les candidatures (vidéo+ formulaire rempli) doivent être envoyées, après prolongation du délai de dépôt, au Centre de la langue arabe pour les non arabophones de l’ICESCO avant le 31 octobre 2021, sur l’adresse électronique suivante: [email protected]