Promotion de l’innovation : A deux c’est encore mieux

André Azoulay, Président de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en ‎Sciences et Ingénierie (FRDISI) et Hassan Bennis, Président Directeur Général de Glen Invest, ‎société d‘investissement spécialisée dans la création, l’accélération et le développement ‎d’entreprises industrielles ont signé, à Casablanca, un protocole d’accord pour la promotion de ‎l’innovation à l’échelle nationale et internationale.

La cérémonie de signature s’est déroulée en ‎présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et ‎Numérique, Mohammed Fikrat, Président Directeur Général de COSUMAR et de Abderrahim El ‎Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).‎

Cet accord permettra la mise œuvre d’un plan d’action œuvrant pour une meilleure inclusion ‎économique et sociale des jeunes marocains à travers la promotion de l’innovation à l’échelle ‎nationale et internationale. Dans ce cadre, Glen Invest accompagnera la FRDISI en mettant à ‎disposition son conseil, ses ressources humaines et ses diverses études.‎

Forte de l’expertise de son Président, Hassan Bennis, qui a dirigé durant plus de 30 ans un fleuron ‎de l’industrie du Royaume, et celle de ses équipes, et animée par sa fibre entrepreneuriale et son ‎engagement social, Glen Invest apportera tout son savoir-faire aux jeunes marocains porteurs de ‎projets industriels innovants. Une démarche sociétale qui s’appuiera sur une approche intégrée ‎visant à améliorer l’employabilité des jeunes, à créer de la valeur ajoutée locale, et à assurer la ‎pérennité des projets industriels.‎

‎« Nous sommes heureux de ce partenariat important avec la Fondation FRDISI qui nous permettra ‎de porter notre contribution aux efforts et à l’engagement de M. André Azoulay pour l’inclusion ‎économique des jeunes surtout en cette période complexe de crise sanitaire. Nous allons œuvrer ‎avec les équipes de la Fondation pour apporter des solutions permettant de surmonter les ‎barrières à l’inclusion des Jeunes à travers la promotion de l’innovation, la sensibilisation, ‎l’accompagnement, la formation, l’entreprenariat et la création des start-ups », s’est félicité Hassan ‎Bennis PDG de Glen Invest.‎