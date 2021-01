Provinces du Sud : Un hub architectural national et africain

Les provinces du Sud pourraient profiter du patrimoine architectural et urbanistique du Maroc. Dans ce sens, de nombreux architectes se sont réunis à Dakhla pour mettre en place des visions de développement afin d’améliorer la vie des citoyens de la région.

Dans ce sens, la journée nationale de l’architecte, a été célébrée cette année à Dakhla, en commémoration du discours prononcé le 14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à Marrakech devant le corps des architectes. Discours dans lequel SM Hassan II avait souligné la nécessité de développer la conception architecturale marocaine. En effet, dans ce même discours, le défunt Souverain avait accordé une grande importance au secteur de l’édification et de l’urbanisme, annonçant à cette occasion la création de l’Ordre des architectes et la promulgation d’une loi spécifique à la profession d’architecte.

Contacté par Maroc Diplomatique, le président du Conseil national de l’Ordre des Architectes, Azzedine Nekmouche, a affirmé le rôle des architectes dans le développement socio-économique, non seulement de la région de Dakhla mais également de toutes les provinces du Sud. « Nous avons déplacé environ une centaine d’architectes à Dakhla et nous avons constaté que c’est une ville qui a tellement d’opportunités et d’atouts touristiques que nous cherchons dans d’autres pays, thailande,… », a indiqué Nekmouche. « J’invite les investisseurs à s’installer, car la ville de Dakhla est la porte de l’unité africaine » poursuit-il.

Et d’ajouter que « aujourd’hui, nous avons pu redonner et reconfirmer la marocanité de nos provinces du Sud et notre Sahara marocain, grâce au génie de notre Souverain, ainsi qu’à la diplomatie de notre MAE ».

En tant que meilleures destinations internationales et africaines, les provinces de Sud présentent un énorme potentiel économique. « Peu de régions au monde peuvent se targuer d’avoir un océan, un désert extraordinaire, des kilomètres de plages d’or », précise encore Nekmouche, notant qu’ils ont effectué une visite à El Guergarat où ils ont pu découvrir un énorme potentiel d’investissement dans cette région.

Dans le cadre de sa visite à Dakhla, l’Ordre National de l’architecte a fait des propositions invitant les investisseurs à réaliser leurs projets et investissements dans la région. « Nous avons fait des propositions et des engagements pour encourager les architectes à s’installer, comme notamment la création d’une annexe de l’ordre de l’architecte où on sera proche des citoyens pour lui offrir une architecture de qualité », nous a dévoilé Nekmouche. Et d’ajouter que « en raison des opportunités que présente Dakhla, un concours marocain-africain sera lancé pour donner des idées sur l’avenir de la ville qui est appelée à avoir un avenir glorieux, à tous les niveaux, diplomatique, financier, agricole, halieutique et touristique ».

L’Ordre Nationale de l’Architecte a également proposé de créer un lieu de visite, « une mini-Afrique » dans laquelle chaque pays aurait une représentation culinaire avec la création d’un petit bâtiment dans lequel il présentera la culture de son pays.

Il convient de rappeler que la première campagne nationale de communication sur le métier de l’architecte a été lancée, jeudi14 janvier 2021 à Dakhla, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’architecte, par l’Ordre des architectes du Maroc pour rapprocher l’architecte du citoyen.