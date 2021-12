Rabat-Salé-Kénitra: 10.835 candidats au concours des enseignants de l’AREF

Un total de 10.835 candidats ont été convoqués pour passer le concours de recrutement des cadres de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, indique-t-on samedi auprès de cet établissement.

Le concours s’est déroulé dans de bonnes conditions au niveau des 79 centres prévus à cet effet dans les sept directions de la région, a précisé l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué, soulignant que tous les intervenants, candidats, cadres pédagogiques et administratifs ont fait part de leur satisfaction quant au bon déroulement des examens. Ainsi, 5.362 candidats concourent pour les postes d’enseignants du primaire mixte, 4.283 pour le secondaire qualifiant et collégial, 59 pour l’enseignement de la langue amazighe. En outre, 1.131 candidats passent le concours de recrutement des cadres d’appui pédagogique, administratif et social.

Le ministère avait consacré 1.932 postes à pourvoir pour la région de Rabat-Salé-Kénitra au niveau du primaire mixte, du secondaire qualifiant et collégial, ainsi que pour les cadres d’appui pédagogique, administratif et social pour un total de 17.000 postes à l’échelle nationale.

Avec MAP