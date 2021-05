Réapprovisionnement des pharmacies en chloroquine et hydroxychloroquine

Les pharmacies seront réapprovisionnées à partir du 1er juin prochain en quantité suffisante de médicaments essentiels à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine, a annoncé mardi le ministère de la santé.

Dans le cadre du souci du ministère de la santé de garantir les services de santé et les traitements essentiels aux patients, il a été décidé de réapprovisionner les pharmacies en quantité suffisante de médicaments essentiels à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine à partir du mardi 1er juin 2021, précise le ministère dans un communiqué.

Le ministère rappelle que conformément aux mesures préventives prises contre la Covid-19, seuls les hôpitaux étaient approvisionnés en ces médicaments essentiels pour soigner les patients du nouveau coronavirus. Compte tenu du succès de la campagne de vaccination et de l’engouement des citoyens marocains pour le vaccin anti-Covid19, le ministère de la santé a décidé d’approvisionner de nouveau les pharmacies en quantité suffisante de ces médicaments essentiels, avec l’obligation d’un suivi et d’un contrôle rigoureux du stock national et du degré d’utilisation, affirme la même source.

Ces médicaments ne seront délivrés que sur ordonnance remise aux patients souffrant de Polyarthrite rhumatoire, de lupus érythémateux et de paludisme, précise le ministère appelant ces patients à respecter les mesures sanitaires et à suivre les conseils des médecins et pharmaciens.

( Avec MAP )