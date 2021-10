Région Casablanca-Settat : Les électeurs élisent leurs représentants à la Chambre des conseillers

L’élection des membres de la Chambre des conseillers au niveau de la région Casablanca-Settat, a débuté mardi après-midi, dans les différents bureaux de vote mis en place à cet effet.

L’agence MAP et sa chaîne d’information M24 ont pu constater une forte affluence des électeurs des conseils des communes, des préfectures et des provinces, et du conseil de la région, dans deux bureaux de vote mis en place au siège de la wilaya de la région.

Plusieurs bureaux de vote ont également été mis en place dans la préfecture d’arrondissement Anfa pour élire les représentants des chambres professionnelles (commerce, industrie et services, artisanat, pêche maritime et d’organisations professionnelles), dans la préfecture d’arrondissement Anfa, ainsi qu’un bureau de vote pour les électeurs des chambres d’agriculture à El Jadida.

Selon les autorités locales, l’opération de vote se déroule dans de bonnes conditions et dans le strict respect des mesures de prévention contre le COVID-19, notamment la désinfection des lieux de vote, la mise à la disposition des usagers de gels désinfectants et la mise en place de panneaux de signalisation pour guider les électeurs.

Un total de huit listes du collège électoral formé par les représentants des Conseils des communes, préfectures et provinces de la région Casablanca-Settat sont en lice pour les élections des membres de la Chambre des conseillers du 5 octobre.

Au niveau du conseil de la région, 64 électeurs éliront deux membres en tant que représentants de la région à la Chambre des conseillers.

Concernant les chambres professionnelles, cinq listes sont en lice pour briguer deux sièges consacrés aux chambres de commerce, d’industrie et de services à Casablanca-Settat, Beni-Mellal-Khenifra et Rabat-Salé-Kenitra.

Pour ce qui est des chambres d’artisanat, deux candidats (candidature individuelle) se disputeront un siège à la Chambre des conseillers consacré aux régions Casablanca-Settat et Beni-Mellal-Khenifra.

S’agissant des chambres d’agriculture, deux sièges ont été réservés aux régions Beni-Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra.

Pour les chambres de pêche maritime, un seul siège a été consacré aux régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Rabat-Salé-Kenitra et Casablanca-Settat.

Quatre sièges ont été consacrés aux représentants des organisations professionnelles d’employeurs dans les régions Casablanca-Settat, Beni Mellal Khenifra, Marrakech Safi et Draa-Tafilalet.

L’élection des membres de la Chambre des Conseillers, prévue mardi, est l’ultime étape du processus électoral qui s’est déroulé cette année au Maroc.

Ainsi, les 120 membres qui composent la Chambre des Conseillers seront élus selon les règles et modalités suivantes : 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du Royaume. Vingt membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l’ensemble des élus des chambres professionnelles existant dans la région concernée, 8 membres élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives et 20 membres élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Avec Map