Réseaux sociaux : « LinkedIn » ferme son réseau en Chine

La multinationale informatique et micro-informatique américaine Microsoft a révélé, jeudi, sa décision de fermer son réseau social professionnel « LinkedIn » en Chine d’ici à la fin de l’année.

Cette décision a été justifiée par le géant américain par la stricte réglementation encadrant l’internet en Chine et « un environnement opérationnel difficile« .

Selon Mohak Shroff, chef de l’ingénierie chez LinkedIn, le côté social du réseau n’a pas rencontré le succès attendu « consistant à partager et à rester informé« . « Nous faisons également face à un environnement opérationnel difficile et à de plus grandes exigences en matière de conformité aux règlements en vigueur en Chine« , a-t-il ajouté, précisant qu’une nouvelle application pour des candidatures professionnelles, nommée InJobs, allait prochainement être lancée.

LinkedIn avait reçu un rappel à l’ordre en mars dernier de la part du gendarme chinois de l’internet qui lui avait donné un délai de 30 jours pour mieux réguler ses contenus, avait rapporté le Wall Street Journal.

Microsoft, qui a racheté LinkedIn en 2016 pour plus de 26 milliards de dollars, était le dernier pilier américain de la tech à être présent de manière légale et soutenue sur l’internet chinois.

Les réseaux sociaux Facebook et Twitter y sont bannis depuis plus d’une décennie, alors que Google a quitté le pays en 2010.

( Avec MAP )