Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE): la CGEM distingue 28 entreprises

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé hier la cérémonie de remise des trophées du Label de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à 28 entreprises opérant dans différents secteurs, en reconnaissance de leur engagement en la matière.

Après avoir félicité les entreprises primées, le Président de la CGEM a souligné que la Confédération “promeut, depuis 2006, la RSE, à la fois en tant que démarche porteuse de nouvelles façons d’organiser l’entreprise et de dynamiser sa relation avec la société au sens large, mais aussi en tant que modèle pour transformer positivement les relations entre l’entreprise et ses différentes parties prenantes, au service d’un développement socio-économique harmonieux, inclusif et fondé sur le respect de la règle de droit”. Il a également rappelé que “la CGEM a été l’une des premières organisations patronales à l’échelle mondiale à formaliser un code de responsabilité sociétale précis, complet et de portée internationale”.

Au total, 108 entreprises ont bénéficié du Label RSE de la CGEM, dont un tiers de PME et 30% d’entreprises cotées, à la suite d’une évaluation de leurs pratiques relatives aux neufs domaines d’actions constituant la Charte RSE de la Confédération, en conformité avec les objectifs universels de responsabilité sociétale et de développement durable. Ce label permet aux entreprises bénéficiaires d’améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés, de fédérer leurs équipes, de renforcer leur cohésion et leur efficience afin de répondre aux attentes de toutes leurs parties prenantes.

Liste des entreprises distinguées :

Première attribution: Holding Al Omrane, CAT Assurance & Réassurance, Label’Vie, la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN), SOMIFER, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et Vivo Energy Maroc.

Renouvellement: La Bourse de Casablanca, EMS Chronopost Maroc, Eramedic, Hightech Payment Systems, les Eaux Minérales d’Oulmès, Maroclear, SAFRAN EPM, Salam Gaz, la Société d’Aménagement de Zenata, Tanger Med Port Authority, Taqa Morocco, Tragem, la Compagnie de Tifnout Tighanimine, la Compagnie Minière de Guemassa, Samine, Techsub, Phone Academy, Phone Active, Phone Assistance, Phone Outsourcing et Phone Serviplus.