Réussir sa rentrée ? #DouzModeOrange

Telle est la promesse d’Orange pour cette rentrée. A travers le #DouzModeOrange, l’opérateur invite les Marocains à partager l’état d’esprit d’Orange, toujours positif et haut en couleurs.

Avec #DouzModeOrange, l’opérateur s’engage une fois de plus à apporter des offres vraiment accessibles et de qualité dans l’objectif d’aider les marocains à bien démarrer l’année !

Plus que jamais, le numérique occupe une place prépondérante dans le quotidien des marocains. Outil de travail et d’acquisition du savoir, il est aujourd’hui essentiel de disposer d’une connexion internet fiable et surtout qui fonctionne dans tous les recoins de la maison grâce au Wifi. Et dans un contexte marqué par l’explosion des usages, le recours à la fibre optique est devenu la solution idoine pour sa vitesse plus élevée et son insensibilité aux perturbations électriques et climatiques, qui permettent un confort de navigation et de téléchargement inégalé.

Conscient des besoins en connectivité des marocains, Orange leur donne aujourd’hui accès au meilleur de la technologie internet en leur proposant de nouvelles offres Fibre optique, permettant notamment de profiter d’une connexion très haut débit de 50 Mbps pour 249dh/mois pendant 3 mois, en plus de la gratuité du routeur à la pointe de la technologie, et des frais d’installation.

Grâce à la Fibre d’Orange, toute la famille va vraiment pouvoir profiter en même temps d’un débit idéal et sans interruption.

A travers un discours direct et optimiste, le #DouzModeOrange animera la rentrée des marocains au rythme des annonces prévues par Orange incluant également des offres mobiles avec plus de générosité et de validité, avec comme objectif de partager avec eux cet état d’esprit toujours positif et de les rapprocher de leurs essentiels. Dans ce sens, le nouveau forfait Yo permet dorénavant de profiter d’un maximum de data avec 11 Go d’internet et une heure d’appels pour 49dh/mois.