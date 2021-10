Revenus des sportifs: Le PLF-2022 propose la révision de l’abattement forfaitaire

Le projet de loi de finances (PLF) de l’exercice 2022 propose de réviser les abattements forfaitaires, institués par la loi de finances 2021 au titre des revenus des sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et de l’équipe technique.

Ainsi, les abattements appliqués aux revenus de ces personnes seront révisés à 90% au titre des années 2021, 2022 et 2023, à 80% pour 2024, 70% pour 2025 et 60% pour 2026, précise la note de présentation du PLF-2022.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la restructuration du secteur sportif visant sa transition vers plus de professionnalisme et de transparence, comme stipulé par les dispositions de la loi n°30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, fait savoir la même source.

Elle a aussi pour objectif de permettre à ce secteur d’assurer sa conformité fiscale.

( Avec MAP )