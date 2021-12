Ryad Mezzour préside le Conseil d’administration de l’OMPIC

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a présidé vendredi à Casablanca, la 32ème réunion du Conseil d’administration de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Les travaux dudit Conseil ont été consacrés principalement à la présentation des activités et résultats de l’OMPIC durant l’exercice 2021 et l’examen de son plan d’actions et de son budget au titre de l’année 2022, a indiqué l’OMPIC dans un communiqué.

Lors de cette réunion, M. Mezzour a souligné les progrès réalisés dans le domaine de la propriété industrielle et commerciale, précise le communiqué, ajoutant que le ministre a également mis en exergue le rôle de plus en plus important assigné à l’Office pour accompagner les acteurs économiques et ce, en vue d’atteindre une utilisation efficace et soutenue du système de la propriété industrielle et commerciale qui aura pour effet de favoriser la création de la valeur et, par conséquent, de gagner en compétitivité et en croissance.

En effet, durant les 10 premiers mois de 2021, l’activité de demande de protection des droits de propriété industrielle au Maroc illustre une évolution soutenue en matière d’utilisation du système, en progression par rapport à l’année 2020 et à la situation en 2019, avant la pandémie, poursuit la même source.

En matière de marques, le communiqué explique que l’OMPIC a enregistré 14.451 demandes d’enregistrements durant les 10 premiers mois de 2021, avec une forte évolution des demandes d’enregistrement d’origine marocaine (+24%).

De même, l’enregistrement de dessins et modèles industriels a connu une hausse de 17%, passant de 3.218 demandes en 2020 à 3.764 en 2021, fait savoir le communiqué, notant que les brevets d’invention, l’activité de dépôt est marquée par une hausse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente, avec 2.300 demandes de brevets d’invention reçues.

En termes de créations d’entreprises, 113.180 demandes de noms commerciaux ont été délivrées par l’Office jusqu’à fin octobre 2021, enregistrant un taux d’évolution de +28%, la même tendance est observée pour les entreprises immatriculées au registre de commerce qui ont atteint 88.110 créations pour les 10 premiers mois de 2021.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris note des chantiers entrepris par l’OMPIC pour renforcer l’utilisation des outils de la propriété industrielle et commerciale au niveau national. Enfin, le Conseil a approuvé le plan d’action 2022 de l’Office.

Avec MAP