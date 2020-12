Saad Benchakroune n’est plus

Nous avons appris avec affliction le décès de monsieur Saad Benchakroune, survenu aujourd’hui 02 décembre 2020. Docteur d’Etat en économie et diplômé du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE, le défunt, né le 20 janvier 1950, à Marrakech, a occupé plusieurs postes de responsabilité au Maroc et à l’étranger, plus précisément à Paris puis à Londres, dans des institutions publiques de renom. Il fut notamment nommé par Dahir Royal en tant que Directeur Général de l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE).

Connu pour sa droiture, son sens de la rigueur et son engagement, feu Saad Benchakroune a été partie prenante dans plusieurs chantiers de développement économique et social au service de son pays, et a piloté plusieurs accords de libre-échange principalement avec l’UE et les USA.

Nos sincères condoléances à son épouse madame Soumia Allali, à ses enfants Nezha, Othman et Driss et aux familles Benchakroune, Allali, Bennani, Setti et Lahlou.

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.