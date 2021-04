“Sans les Musulmans, la France ne serait pas ce qu’elle est” (Jack Lang)

“Sans les Musulmans, la France ne serait pas ce qu’elle est”, a souligné Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA), dans un message de vœux à l’occasion du début du mois du Ramadan.

“Au moment où s’ouvre le mois sacré du Ramadan, j’adresse mes salutations fraternelles à l’ensemble des Musulmans, de France et d’ailleurs”, a déclaré M. Lang dans ce message mis en ligne sur Youtube.

Exprimant sa “gratitude” à l’égard des citoyens musulmans, le président de l’IMA a souligné que ces derniers apportent à la France “leur talent, leur énergie, leur combativité et leur imagination”.

“Sans les Musulmans, la France ne serait pas ce qu’elle est. Et je veux dire réellement que nous continuons à compter sur cette intelligence commune qui nous associe les uns et les autres, quelles que soient nos croyances”, affirme-t-il.

A cette occasion, M. Lang a exprimé le vœu que ce mois sacré continue “à faire progresser dans notre pays les valeurs de tolérance, de respect, d’amitié”.

La France compte entre cinq et six millions de Musulmans, ce qui fait de l’islam la deuxième religion dans ce pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.

Le culte islamique est géré par le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).

