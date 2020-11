Semaine mondiale de l’OMS pour un bon usage des antimicrobiens

La Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, promue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a démarré mercredi dans le but de mieux faire connaître le phénomène de la résistance aux antimicrobiens et de ralentir sa propagation.

A travers cette manifestation, initiée en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les agences de l’ONU souhaitent encourager le grand public, les personnels de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d’éviter que n’apparaissent de nouvelles résistances aux antimicrobiens et de ralentir la propagation des résistances actuelles.

La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites résistent aux effets des médicaments, ce qui rend les infections courantes plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation des maladies, de forme grave des infections et de décès, précise un communiqué de l’OMS.

Les antimicrobiens sont des armes essentielles pour lutter contre les maladies chez l’être humain, les animaux et les plantes, et ils comprennent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires, fait observer l’agence des Nations Unies pour la santé.

D’après la même source, de multiples facteurs –parmi lesquels l’utilisation excessive des médicaments chez l’être humain, pour le bétail et l’agriculture, ainsi que le manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène – ont amplifié la menace que représente la résistance aux antimicrobiens dans le monde entier.

À la suite d’une consultation des parties prenantes organisée en mai 2020 par la collaboration tripartite FAO/OIE/OMS, la portée de la Semaine mondiale a été élargie, ne visant plus seulement les « antibiotiques » mais plus généralement et de manière plus inclusive l’ensemble des « antimicrobiens ».

“Une riposte mondiale plus intégrée face à la résistance aux antimicrobiens sera ainsi facilitée, ainsi qu’une approche multisectorielle s’inspirant du principe « Un monde, une santé » avec une plus grande collaboration des parties concernées”, estiment les agences de l’ONU.

Le slogan retenu pour cette année est « Antimicrobiens : à utiliser avec prudence », un slogan utilisable dans tous les secteurs, précise la même source. Le thème retenu pour le secteur de la santé humaine pour la Semaine mondiale 2020 est « Unis pour sauver les antimicrobiens ».

En mai 2015, la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé un plan d’action mondial pour s’attaquer au problème croissant de la résistance aux antibiotiques et autres médicaments antimicrobiens. L’un des principaux objectifs du plan, selon l’OMS, est de faire mieux connaître et mieux comprendre le problème de la résistance aux antimicrobiens grâce à une communication, un enseignement et une formation efficaces.

