SGS Maroc donne un élan au textile grâce à son multi-laboratoire de certification

La filiale marocaine de la multinationale suisse SGS S.A, et leader mondial de l’inspection, de l’analyse et de la certification, assure par le biais de son multi-laboratoire, opérationnel depuis 2012 sur une surface de 1300 m², des services de tests et analyses physiques et chimiques des produits de textile, cuir et chaussures. Doté d’équipements de pointe, le multi-laboratoire SGS assure la sécurité et l’efficacité des produits d’habillement, d’ameublement et de textile automobile répondant ainsi aux besoins du secteur de textile considéré comme un pourvoyeur d’emplois et une industrie stratégique pour le pays.

Ces tests et analyses permettent de vérifier la qualité et la durabilité des produits et d’analyser les défaillances afin d’en identifier les causes et de prévenir leur récurrence. Le multi-laboratoire opère aussi sur plusieurs domaines, il se veut comme un one-stop shop à la fois pour ses partenaires de la filière du textile. Il assure un fonctionnement 7j/7 et des résultats de tests et analyses dans un délai de 3 à 4 jours, avec possibilité d’avoir un service « Express » (48H), Double Express (24H) et « same-day ».

Il s’agit de services proposés conformément aux référentiels de l’activité et aux normes nationales et internationales en vigueur ; SGS est accrédité ISO/CEI 17025 ; cette accréditation qui démontre que le multi-laboratoire SGS répond aux exigences normatives les plus élevées, vient renforcer son rôle en tant que leader en matière d’analyse et test aux standards internationaux pour les marchés européens et nord-américains.

Cette démarche s’inscrit dans un effort de SGS Maroc de s’adapter parfaitement aux besoins du secteur en offrant des prestations de qualité à tous les stades de la chaine de production en adhérant au principe de l’amélioration continue des performances actuelles des industriels du secteur. Aussi, à travers ces reconnaissances, SGS Maroc confirme son appui continu au gouvernement pour accompagner sa stratégie ambitieuse visant à redynamiser le secteur et cibler davantage le marché nord-américain, une niche importante pour les exportations marocaines en textile, chaussures et cuir.

De ce fait, le multi-laboratoire met à disposition de ses partenaires (distributeurs, chaînes spécialisées, grandes marques, tisseurs, tricoteurs, dentelliers, filateurs, confectionneurs) des prestations distinguées grâce à une équipe de 100 collaborateurs, faisant preuve d’une grande expertise et des infrastructures conformes aux exigences nationales et internationales, et ce à proximité de la zone industrielle de Ain Sebaa, Casablanca.

Rappelons que le réseau SGS bénéficie de l’expertise internationale, et est reconnu par les grands donneurs d’ordre, marques et contrats internationaux qui sous-traitent leur production au Maroc.

Le multi-laboratoire compte parmi ses partenaires : Inditex, Michael Kors, Mango, Decathlon, Celio, Beaumanoir, Benetton, Etam, Armani, Arman Thierry, Kiabi, Blancheporte, Otto, Burton, Camaïeu…