SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de l’artiste feu Abdelaziz Saadallah

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feu Abdelaziz Saadallah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l’artiste Abdelaziz Saadallah, que le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, la volonté de Dieu étant imparable, le Souverain exprime à sa veuve, l’artiste Khadija Assad, et à ses enfants et à l’ensemble de ses proches et fans, ainsi qu’à la famille artistique nationale, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la disparition de ce grand acteur qui a marqué la scène artistique tout au long de son riche parcours par sa conduite exemplaire, son sens de l’humour et par la grande considération qu’il vouait à ses fans, ainsi que par ses œuvres comiques aussi bien théâtrales que télévisées qu’il a interprétées, écrites et mises en scène.

Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder à la famille de feu Abdelaziz Saadallah patience et réconfort, et de rétribuer amplement le défunt pour sa grande contribution à l’art et à sa patrie.

Avec MAP