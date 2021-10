SM le Roi félicite la nouvelle gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Dame Cindy Kiro, à l’occasion de sa nomination gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande.

Dans ce message, le Souverain exprime à Dame Cindy Kiro Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans ses Hautes Fonctions. Sa Majesté le Roi a saisi cette occasion pour exprimer Sa considération pour les relations d’amitié et de partenariat liant le Maroc et la Nouvelle-Zélande, ainsi que Sa détermination à œuvrer de concert avec la gouverneur générale pour les consolider et les renforcer davantage pour toucher l’ensemble des secteurs au service des intérêts des peuples amis.

