SM le Roi: La Cause palestinienne est la “clé de voûte” de toute solution permanente et globale au Moyen-Orient

SM le Roi Mohammed VI a souligné, dimanche, que la Cause palestinienne constitue la clé de voûte de toute solution “permanente et globale” au Moyen-Orient, appelant à la nécessité de dépasser le blocage du processus de paix et de relancer les négociations directes entre Palestiniens et Israéliens.

Dans un message à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Souverain s’est dit “intimement convaincu que la Cause palestinienne est la clé de voûte de toute solution permanente et globale au Moyen-Orient, une solution qui permet aux peuples de la région de vivre en sécurité, en paix, en harmonie, dans le cadre de la légalité internationale et conformément au principe de la solution à deux États convenu par la communauté internationale”.

Dans ce message adressé au président du Comité de l’ONU pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, le Souverain a réitéré la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien frère, son appui constant et indéfectible en faveur de ses droits légitimes : l’établissement d’un Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental comme capitale, un Etat viable et ouvert sur ses voisins et sur les autres religions.

A cette occasion, Sa Majesté a appelé à la nécessité de dépasser le blocage du processus de paix, et d’intensifier les efforts internationaux pour relancer les négociations directes entre les parties palestinienne et israélienne, afin de résoudre toutes les questions litigieuses.

Réaffirmant Son attachement à une paix “juste, permanente et globale”, le Souverain a souligné que les mesures unilatérales instaurées dans les territoires palestiniens occupés, “sont contraires aux résolutions de la légalité internationale, hypothèquent les chances de parvenir à la solution souhaitée, aggravent les conflits, attisent le sentiment de frustration et alimentent l’extrémisme”.

En tant que Président du Comité Al-Qods issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Souverain n’a cessé d’appeler à “la préservation de l’unité et de l’inviolabilité de cette ville singulière”, souligne le message, notant que sur le plan économique, le renforcement des potentialités et des capacités de résistance des Maqdissis “passe par la mobilisation et l’exploitation de toutes les ressources et de tous les moyens matériels disponibles afin de mettre en œuvre les programmes de développement humain à Al-Qods”.

“C’est cette action que Nous entendons voir mener, sous Notre impulsion personnelle, par l’Agence Bait Mal Al-Qods Acharif, à travers la réalisation de plans et de programmes concrets en matière de santé, d’éducation, de logement et d’infrastructures sociales”, a dit Sa Majesté.

S’arrêtant sur les affaires internes de Palestine, le Souverain a affirmé “suivre de près les efforts de rapprochement et de dialogue entre les factions palestiniennes” qui pourront remettre en ordre ces affaires, soulignant que le “but ultime est de dépasser l’état de division qui sévit en Palestine, depuis des années, dans l’intérêt bien compris du projet palestinien juste et noble”.

Le Souverain a saisi l’occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien pour réaffirmer le soutien “plein et entier” du Maroc à l’Etat de la Palestine, sous la direction du Président Mahmoud Abbas, dans ses efforts visant à concrétiser les aspirations du peuple palestinien frère à l’indépendance, l’unité, la prospérité.

Sa Majesté a également réitéré Sa solidarité avec le peuple palestinien frère et son appui constant et indéfectible en faveur de ses droits légitimes : l’établissement d’un Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental comme capitale ; un Etat viable et ouvert sur ses voisins et sur les autres religions.

