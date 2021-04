SM le Roi mène “une véritable révolution sociale” (président Chambre de commerce)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vient de lancer le projet de généralisation de la protection sociale, “mène une véritable révolution sociale” au Maroc, a indiqué le président de la Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne, Farid Mechqi.

Dans une interview accordée à la MAP, M. Mechqi a salué l’initiative royale “qui s’inscrit dans le cadre des nobles et grands projets sociaux promus par le Souverain, dans le sillage du soutien apporté aux franges de la société en situation précaire et de la préservation de la dignité de tous les Marocains”.

“En lançant la généralisation de la protection sociale, SM le Roi poursuit une véritable révolution sociale au bénéficie d’une large population du secteur informel”, a-t-il ajouté, faisant observer que cette haute sollicitude royale donnera une nouvelle dynamique au développement socio-économique dans le Royaume.

Par ailleurs, M. Mechqi a souligné que cette initiative n’est pas étrangère au Souverain qui, depuis Son intronisation, a placé l’action sociale et l’amélioration de la situation des Marocains, tous secteurs d’activité et classes sociales confondus, au centre de la marche de développement de ces vingt dernières années.

A cet égard, le président de Chambre de commerce maroco-afro-brésilienne a fait observer que dans pratiquement tous Ses discours, le Souverain insiste sur l’approche humanitaire et le développement social dans la quête de prospérité économique, ainsi que l’intégration de tous les Marocains dans le processus de développement. L’initiative royale, a-t-il poursuivi, est d’autant plus importante qu’elle intervient dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus, qui affecte, naturellement comme dans tous les pays, économie, marché d’emploi et stabilité sociale.

Selon lui, “l’allocation d’un budget colossal à ce projet reflète la volonté de s’attaquer efficacement à la problématique de précarité sociale et d’améliorer la résilience des ménages marocains face aux moments difficiles”.

“Cette révolution sociale s’inscrit également dans la symbiose entre le Trône et le peuple et reflète la proximité et la sensibilité de SM le Roi aux attentes et aux aspirations des citoyens en matière de démocratie et de développement humain et social”, a conclu M. Mechqi.

Mercredi, le Souverain avait présidé la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps, entre autres, aux agriculteurs, aux artisans et aux commerçants, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

Il sera déployé sur quatre ans, jusqu’à 2025, avec successivement la généralisation de l’assurance médicale obligatoire de base (2021-2022), la généralisation des allocations familiales (2023-2024), l’élargissement en 2025 de la base des affiliés aux régimes de retraite et enfin la généralisation de l’indemnisation pour perte d’emploi en 2025.

( Avec MAP )