Suisse : La Covid-19 fait chuter l’espérance de vie

La pandémie de coronavirus a fait chuter l’espérance de vie à la naissance en Suisse qui a reculé en 2020 à 81 ans pour les hommes et à 85,1 ans pour les femmes, en baisse respectivement de 0,9 et 0,5 an par rapport à 2019, a indiqué, lundi, l’Office fédéral de la statistique (OFS).

« Une telle diminution n’avait pas été observée depuis 1944 chez les hommes et 1962 chez les femmes », précise l’OFS dans un communiqué, notant que l’espérance de vie a reculé de façon particulièrement marquée pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Entre 2019 et 2020, leur espérance de vie a reculé de 0,7 an pour les hommes et 0,5 an pour les femmes, en raison des décès liés au Covid, explique l’office, relevant que l’espérance de vie à 65 ans des hommes a diminué de 20 ans à 19,3 ans, tandis que celle des femmes est passée de 22,7 ans à 22,2 ans.

« Si la baisse observée chez les hommes est inédite, l’espérance de vie à 65 ans des femmes a connu une diminution plus importante en 1944, année avec un hiver particulièrement rigoureux », fait remarquer la même source.

Lié à la croissance démographique et à l’arrivée aux âges avancés des générations nombreuses des années 1940 à 1970, le nombre annuel de décès est tendanciellement en augmentation durant les dernières décennies. Parallèlement, le nombre de décès pour 1000 résidents permanents (taux brut de mortalité) baisse au cours de cette période, indique l’OFS.

« L’année 2020 est particulière à plusieurs égards: elle se démarque tout d’abord par un nombre record de décès (76 195 contre 67 780 en 2019) », selon l’Office, relevant qu’une valeur aussi élevée n’a jamais été observée en Suisse depuis l’enregistrement systématique des décès par les offices d’état civil en 1876.

La comparaison de la mortalité observée en Suisse durant les deux pandémies de 1918 et de 2020 met en exergue des différences importantes : Les décès attribués à la grippe espagnole ont été nettement plus nombreux que ceux attribués au COVID-19 en 2020, ajoute l’OFS.

