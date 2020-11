Suspension à partir de lundi des examens pour l’obtention des permis de conduire au Centre d’immatriculation de Bouarfa

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé, dimanche, la suspension des examens pour l’obtention des permis de conduire au Centre d’immatriculation des véhicules de Bouarfa à partir du lundi 30 novembre.

Dans un communiqué, la NARSA informe les auto-écoles et les candidats que les examens prévus, à partir du 30 novembre, seront reprogrammés et annoncés plus tard.

L’agence relève également que les accès au centre seront réduits et limités au dépôt de dossiers et au retrait des permis de conduire et des certificats d’immatriculation des véhicules (cartes grises), à travers des rendez-vous à prendre sur la plateforme dédiée à cet effet, fait savoir la même source.

Cette mesure urgente s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de précaution pour lutter contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) visant à assurer la sécurité et la santé des utilisateurs et du personnel du centre, tout en garantissant la continuité des services dans cet établissement public, explique NARSA, appelant l’ensemble des usagers à respecter les mesures préventives et sanitaires, en particulier le port du masque et le respect de la distanciation physique.

Avec MAP