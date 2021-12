Tajara2i (Ose) et Ma3aki (A tes côtés), un nouveau programme pour la promotion du sport auprès des jeunes filles au Maroc

La plateforme Taja Sport, avec le soutien de la Marocaine des Jeux et des Sports lance un nouveau programme décliné en deux concepts Tajara2i (Ose) et Ma3aki (A tes côtés).

Il s’agit pour cette première saison d’une série de 8 portraits de jeunes sportives et 8 témoignages de leurs parents, qui ont pour ambition de promouvoir le sport auprès des jeunes filles marocaines.

A travers la série « Tajara2i », Amira, Ranya, Romayssa, Chaimaa, Asmaa, Amina, Mounia et Hiba, nous racontent leurs histoires. Des graines de championnes, mordues de sport, qui subissent les stéréotypes de la société mais qui les brisent en s’accrochant à leur passion.

Pour réaliser leurs rêves et faire face aux préjugés, ces jeunes filles ont pu compter sur leurs familles. C’est pourquoi « Ma3aki » donne la parole aux parents qui témoignent pour inspirer et convaincre d’autres familles. Ils parlent de l’apport du sport dans la vie de leurs filles et comment ils les ont soutenues pour dépasser les biais de genre.

En effet, outre la stigmatisation fréquente de la pratique sportive féminine, le taux de déperdition scolaire chez les jeunes filles au Maroc demeure important, notamment en milieu rural (12,2%), les privant ainsi du minimum que représente le sport scolaire.

Ainsi, au Maroc, selon le Rapport du Haut-Commissariat au Plan sur Les Indicateurs sociaux du Maroc (Edition 2020), la population compte aujourd’hui près de 6 millions de jeunes filles qui ont moins de 17 ans, et qui ne consacrent en moyenne que 2 minutes quotidiennes à la pratique sportive.

C’est à ces millions de jeunes filles ainsi qu’à leurs familles que s’adresse Taja aujourd’hui. En effet, le déficit de pratique sportive, non seulement sape la confiance et l’estime de soi de ces jeunes filles, mais les expose également, à terme, à des problèmes de santé tels que l’ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Ces phénomènes peuvent être d’autant plus aggravés par les mariages et maternités précoces.

Pour sa part, la MDJS, riche et forte d’une longue pratique en matière de promotion de la pratique sportive féminine et convaincue que le sport peut-être non seulement un levier d’épanouissement mais également et surtout un outil d’inclusion, s’est immédiatement associée à cette initiative.

Pour TAJA et la MDJS, il est désormais temps que les femmes quittent les bancs de touche pour prendre leur place sur le terrain !

Composée de 16 capsules au total (8 capsules filles « Tajara2i » et 8 capsules parents

« ma3aki »), la campagne TAJA sera diffusée sur 2M à raison de 2 capsules par semaine à partir du 20 décembre. Elle se déploiera sur les plateformes de TAJA ( le site web de Taja et ses réseaux sociaux) et sur les réseaux sociaux de la MDJS ( Facebook , Instagram et Youtube ). Le programme sera également relayé sur les médias digitaux et au travers d’une campagne d’affichage 4×3.

A propos de Taja,

Taja Sport est une plateforme médiatique en ligne, née le 8 mars 2020 et qui ambitionne de mettre en lumière les exploits sportifs féminins dans la région MENA, tout en promouvant le sport auprès des femmes et des jeunes filles de la région.

Le mot Taja veut dire « couronne » en langue arabe. C’est l’équivalent du mot Taj, mais la version féminine est moins connue. C’est comme le sport, quand la pratique est féminine, les exploits sont moins mis en avant et moins connus du public.

En plus du site internet bilingue www.tajasport.com, Taja se décline aussi en un magazine digital biannuel gratuit en langue arabe. Chaque numéro de Taja Magazine met l’accent sur le sport au féminin dans un des pays de la région MENA. Une offre médiatique déclinée sur les différentes plateformes de réseaux sociaux où Taja comptabilise aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de followers. Le Maroc constituant le plus grand bassin d’audience de Taja.

Des interviews, des portraits, des reportages vidéo, des podcasts… L’offre de Taja est riche dans la forme comme dans le fond. Une équipe de correspondants dans plusieurs pays de la région permet aujourd’hui à la plateforme de couvrir l’essentiel des événements sportifs féminins.

A propos de la MDJS

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National du Développement du Sport), dont l’objet est de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Au-delà du financement du sport marocain à travers le FNDS, la MDJS contribue activement à la promotion de la pratique et des valeurs du sport comme leviers d’inclusion et de développement en accompagnant de nombreux évènements et projets dans diverses disciplines avec une attention particulière pour les femmes, le handisport et le monde rural dans le cadre d’une couverture territoriale nationale. En tant qu’entreprise socialement responsable, la MDJS a obtenu en janvier 2019 le renouvellement du Label RSE décerné par la CGEM.

L’engagement de la MDJS en faveur du sport féminin lui a valu le prix de l’annonceur de l’année, ainsi que le Gold Digital Cristal, à l’African Cristal Festival en 2018 pour la campagne #3andiBlasti*, lancée le 6 avril de la même année, à l’occasion de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix. Les 15 spots de cette campagne visent la promotion de la pratique sportive au féminin par la lutte contre certaines idées reçues.

En 2019, cet engagement a de nouveau été récompensé par le Trophée Tilila pour la campagne

« Faire Gagner le Sport » qui promeut la parité homme/femme dans la pratique des sports. Le Trophée Tilila, lancé par la chaîne nationale 2M, vise à lutter contre les stéréotypes féminins dans la publicité et récompense le spot publicitaire télévisuel le plus respectueux de l’image de la femme.

La MDJS a été désignée « Entreprise engagée de l’année 2020 » lors de la première édition des Morocco Sports Awards qui a mis à l’honneur les acteurs de l’économie du sport qui se sont distingués en 2020 par des actions innovantes, engagées et responsables.

*#3andiBlasti* : J’ai ma place.