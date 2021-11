Tan-Tan : destruction par incinération d’une importante quantité de drogues

Les autorités compétentes ont procédé à la destruction par incinération, mardi à Tan-Tan, d’une importante quantité de drogues et de produits prohibés, saisis récemment dans le cadre des efforts menés par l’administration des douanes pour lutter contre le trafic de stupéfiants en collaboration avec les éléments de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale.

Il s’agit de la destruction de plus de 4,55 tonnes de chira, ainsi que de 8.789 grammes de kif, 1.5 grammes de cocaïne, 335 comprimés psychotropes, 3.400 grammes de tabacs en poudre, 2.9 grammes de tabac à chicha, et de 860 litres d’eau de vie.

De même, une dizaine de paquets de cigarettes, une douzaine de chicha et quatre unités de papier tabac ont également été détruits lors de cette opération, qui s’est déroulée sous la supervision du parquet général compétent près du tribunal de première instance de Tan-Tan et des représentants de plusieurs services de sécurité et des autorités locales.

( Avec MAP )