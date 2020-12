Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc accueille son premier navire test

Tanger Alliance a accueilli, mercredi 22 décembre, son premier “navire test” en conditions réelles au sein du terminal à conteneurs 3 au port de Tanger Med 2.

Tanger Alliance est concessionnaire de la conception, du financement, de l’exploitation et de la maintenance du terminal à conteneurs 3 à Tanger Med II (TC3), dont la mise en service commerciale est prévue en janvier 2021. Elle est d’ailleurs fruit d’un partenariat entre Marsa Maroc, Contship It alia, Eurogate International et la compagnie maritime Hapag Llyod,

Rappelons qu’à fin septembre 2020, l’endettement net du groupe Marsa Maroc s’est élevé à 698 MDH, composé de 928 MDH de dettes de financement et 230 MDH de disponibilités. Ces dernières ont baissé par rapport à la même période de 2019 suite à l’injection de capital réalisée dans la filiale Tanger Alliance au 2ème trimestre ainsi que le don de 300 MDH fait par la société au fonds spécial de gestion de la pandémie en mars 2020.