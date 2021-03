Tanger : Campagne de communication pour célébrer la femme

L’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) Beni Makada-Tanger vient de lancer une campagne de communication célébrant la femme, sous le signe “Tu es une héroïne”.

Cette campagne a pour objectif d’inspirer les femmes à avoir confiance en elles et à développer leur autonomisation, a indiqué l’association dans un communiqué, précisant que pour pouvoir toucher l’ensemble des bénéficiaires et plus largement le grand public, la campagne d’influence s’appuie sur des témoignages de femmes qui seront relayés sur les réseaux sociaux de l’UNFM Beni Makada-Tanger.

Ces témoignages émanent de jeunes filles, étudiantes, femmes en devenir, mères, épouses, femmes au foyer, actives ou en recherche d’emploi marocaines et originaires du Nord, qui sont avant tout femmes, fières de ce qu’elles sont et de ce qu’elles accomplissent chaque jour pour elles et pour leurs proches.

Ces femmes témoignent de leur histoire, leurs difficultés et de leur situation aujourd’hui, a poursuivi la même source, notant que ces femmes inspirantes donnent le maximum d’elles-mêmes pour vivre du mieux possible, prouvant par leur expérience de vie que l’on peut surmonter les obstacles et s’épanouir personnellement et professionnellement.

Tout au long du mois de mars, des activités de sensibilisation seront également organisées au sein de l’association, en plus d’un jeu-concours photographique dédié aux femmes, relayé sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, qui consiste à partager une photo de soi en héroïne et la photo la plus commentée au 31 mars sera récompensée par une formation métier gratuite.

Créée le 20 avril 2001, l’UNFM Beni Makada-Tanger est une association régionale qui appartient au réseau de l’Union nationale des femmes du Maroc, placée sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem.

Au-delà de son rôle dans l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, l’orientation, l’écoute et la sensibilisation, l’UNFM a pour mission d’accompagner les femmes dans leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie.

