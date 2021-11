Tanger Med Zones lance un outlet au Nord du Maroc

Tanger Med Zones (TMZ), aménageur-développeur, filiale du groupe Tanger Med, a annoncé le lancement d’un projet d’outlet au Nord du Maroc.

Dans le cadre de son métier d’aménageur-développeur, TMZ a démarré l’aménagement de la nouvelle zone commerciale située entre Tétouan et M’diq au niveau de Cabo Negro, d’une superficie de 70 ha, indique un communiqué de TMZ, précisant que la première tranche de 30 ha sera livrée en avril 2022.

La première installation de la zone est celle du leader mondial d’ameublement et décoration « IKEA » sur une superficie de plus de 3 ha avec 19.000 m² couverts, dont la construction a déjà démarré, avec une ouverture prévue pour l’été 2022.

L’espace central de la nouvelle zone commerciale a été affecté à un projet d’outlet sur une superficie de 10 ha, extensible à 20 ha, dédié au commerce grand public. A l’instar des grands outlets internationaux, ce projet permettra une nouvelle expérience de shopping au Nord du Royaume, avec l’installation d’enseignes internationales d’habillement et accessoires. Les installations comprendront également des espaces de loisirs, aires de jeux, restauration, etc…, fait savoir la même source, notant que ce projet a pour objectif également de soutenir l’activité touristique, à travers la création d’une destination shopping et loisirs, à même de lisser la saisonnalité et compléter la vocation balnéaire de la région.

Un Appel à manifestation d’intérêt public sera lancé le 29 novembre pour sélectionner un investisseur/opérateur spécialisé, disposant des compétences et du savoir-faire requis pour le développement, la promotion et la gestion des projets outlets.

Tanger Med Zones a développé et aménagé près de 2.000 ha, comprenant 6 zones d’activités dédiées à l’industrie, la logistique et aux services. Elle compte plus de 1.100 entreprises avec près de 90.000 emplois.

( Avec MAP )