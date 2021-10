Tanger-Tétouan-Al Hoceima : 2ème édition de la caravane de l’entreprenariat

Après une première édition consacrée à la convergence des programmes d’appui à l’entreprenariat, le CRI de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en partenariat avec Maroc PME, l’ANAPEC, la CCG et le CGEM Nord, a organisé du 11 au 15 octobre 2021, la deuxième édition de la caravane de l’entreprenariat portant sur la promotion des mesures d’accompagnement et des incitations offertes par l’Etat au profit des porteurs de projets, des autoentrepreneurs et des TPME/PME.

Sept escales dans les différentes provinces et préfectures de la région ont été l’occasion de rencontrer environ 300 jeunes porteurs de projets et entrepreneurs qui ont pu manifester leurs contraintes entravant le développement de leur business ainsi que leurs besoins en termes d’accompagnement.

Lors de ces rencontres, le focus a été mis sur les mécanismes d’appui financier et les mesures d’accompagnement accordés par Maroc PME au profit des TPME en vue de renforcer leur compétitivité sur le marché, notamment à travers les programmes : NAWAT, TATWIR, ISTITMAR ET MOWAKABA ; et ceux accordés par l’ANAPEC dans le cadre des programmes IDMAJ, TAHFIZ et TAEHIL et qui contribuent à l’amélioration de l’employabilité, à l’insertion des jeunes et à la participation aux charges salariales de l’employeur pendant les deux premières

années de vie de l’entreprise.

Pour rappel, cette tournée s’inscrit dans le cadre des efforts du CRI et son écosystème dans la promotion de l’entrepreneuriat visant à offrir des services d’accompagnement de proximité adaptés aux spécificités propres aux territoires de la région.