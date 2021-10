Taroudant : le taux de réalisation de la « STEP Abdelmoumen » atteint 70%

Le taux de réalisation de la « Station de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) Abdelmoumen » dans la province de Taroudant, a atteint 70%, a fait savoir jeudi, le Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

D’un coût global d’environ 3,8 milliards de dirhams, la STEP d’Abdelmoumen (100 hectares), d’une puissance installée de 350 MW, fait partie du programme d’équipement de l’ONEE visant le renforcement des moyens de stockage intelligent de l’électricité afin d’accompagner le développement de projets d’énergie renouvelable pour disposer d’une souplesse d’exploitation du système électrique national, a souligné M. El Hafidi dans une déclaration à la presse en marge d’une visite technique au chantier de construction du projet de la STEP.

Et d’ajouter que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour le développement de projets d’énergie renouvelable et placer le Maroc en tant que leader dans le domaine du stockage intelligent de l’énergie au niveau mondial.

Dans ce cadre, et en comparaison avec les moyens de flexibilité et de stockage de l’énergie tels que les batteries ou les cycles combinés fonctionnant au gaz, les stations de transfert d’énergie par pompage sont caractérisées par une meilleure compétitivité en termes de coût du kWh et permettent le stockage de l’énergie pour une longue période en plus de l’importante composante locale qui représente 60% de l’investissement.

Contrairement aux projets hydrauliques classiques, la STEP Abdelmoumen, compte tenu de son fonctionnement en circuit fermé, bénéficie d’une souplesse totale en raison de son indépendance aux autres usages des ressources en eau et aux précipitations pluviales.

→ Lire aussi : L’ONEE achève le renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Taroudant à partir du barrage Aoulouz

Ce projet permettra, notamment, de satisfaire la demande en électricité durant les heures de pointe par le stockage de l’énergie, d’optimiser l’exploitation des moyens de production, de disposer d’une souplesse d’exploitation du système électrique national, d’augmenter la capacité d’intégration des énergies renouvelables et d’améliorer la stabilité du réseau électrique de transport d’énergie national. Il contribuera également à la préservation des ressources en eau et ne générera ni émissions de CO2 ni gaz à effet de serre.

Cet important ouvrage est équipé d’un bassin supérieur et un bassin inférieur de stockage d’eau d’un volume utile de 1 300 000 m3 chacun, un circuit d’eau d’environ 3 km, dont une conduite forcée, reliant les deux bassins et alimentant l’usine, une usine abritant deux groupes réversibles de 175 MW chacun, un poste extérieur 225 kV, comprenant 2 arrivées groupes et 4 départs lignes, une station d’alimentation de premier remplissage et d’appoint en eau des bassins à partir de la retenue du barrage existant et des routes d’accès d’une longueur totale de plus de 20 km.

Sur le plan social, outre les actions sociales de « bon voisinage » et qui portent sur la distribution de la fourniture scolaire, la réparation des points d’eau…, la réalisation de ce projet dans cette région contribue d’ores et déjà au développement socio-économique à travers de multiples actions sociales telles que le désenclavement des douars avoisinants, la promotion du travail et la qualification de la main d’œuvre locale à travers une formation continue au sein du projet (soudeurs qualifiés, opérateurs de soudage, conducteurs d’engins…).

Ainsi, il a été procédé à l’emploi massif de la main d’œuvre locale puisqu’actuellement, le chantier compte plus de 400 employés issus des douars mitoyens, à l’élargissement, à la réhabilitation et au revêtement des pistes reliant la RN 8 et le barrage Abdelmoumen sur une longueur de plus de 12 km, à la réhabilitation et au revêtement de la piste d’accès au Douar Tamadant (2,5 km) et à la construction d’un château d’eau et d’un mur de clôture du nouveau souk hebdomadaire de Bigoudine.

Avec la mise en service de la STEP Abdelmoumen, la capacité hydraulique installée au Maroc augmentera de 20 %. Ce projet répond parfaitement à la stratégie de décarbonation au Maroc et permettra ainsi de mettre à la disposition des particuliers, et plus principalement des industriels, une énergie verte et à des coûts très compétitifs.

A rappeler que la STEP Abdelmoumen, bénéficie d’un cofinancement de 140 millions d’Euros de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), de 134 millions d’Euros de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de 60 millions de dollars des Fonds des Technologies Propres de la BAD.

Le Maroc est le seul pays arabe disposant de cette technologie et, sur le continent africain, le deuxième pays avec l’Afrique du Sud. Ce nouvel ouvrage vient renforcer celui de la STEP d’Afourer, d’une puissance de 460 MW, en service depuis 2004. De même, le plan d’équipement de l’ONEE pour la période 2021-2030 prévoit la réalisation de deux stations similaires qui sont celles d’El Menzel dans la région de Séfrou et d’Ifahsa dans la région de Chaouen.

( Avec MAP )