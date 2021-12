Transport public de voyageurs: Ministère et professionnels pour un système moderne accompagnant le développement économique et social

Le ministère du Transport et de la Logistique et les professionnels ont convenu d’œuvrer en faveur d’un système moderne de transport public de voyageurs, accompagnant le développement économique et social.

A l’occasion d’une réunion, lundi à Rabat, le ministère et les associations et les syndicats professionnels représentant le secteur se sont engagées à poursuivre un dialogue responsable visant à élaborer une vision intégrée et concertée, afin de promouvoir un système moderne de transport public de voyageurs, permettant d’accompagner le développement économique et social du Royaume, tout en prenant en compte les aspirations des professionnels.

Selon un communiqué du ministère, il a été ainsi décidé de poursuivre le dialogue, à travers la tenue de réunions régulières durant l’année 2022, afin d’approfondir les discussions et d’examiner les différentes questions visant à promouvoir le secteur.

Cette réunion a été, également, l’occasion d’aborder les différentes questions qui préoccupent les professionnels du secteur du transport public de voyageurs, a fait savoir le communiqué, précisant qu’il s’agit, notamment, des répercussions négatives de la pandémie du Coronavirus sur les professionnels et les petites et moyennes entreprises opérant dans ce secteur, ainsi que la rapidité de traitement des dossiers et la simplification des procédures relatives aux décisions de la Commission nationale du transport, en plus de la vision future pour moderniser le secteur.

Présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, en présence des responsables du secteur au sein de ce département, cette première rencontre a permis de consolider les échanges entre l’Administration et les professionnels, se félicite le ministère, ajoutant que cette réunion s’inscrit dans le cadre du processus du dialogue avec les différentes représentations professionnelles du secteur du transport routier au Maroc, visant à examiner les contraintes et les problématiques que connait ce secteur vital, notamment les effets de la pandémie du Coronavirus.

Animée par la conviction de pouvoir traiter les différentes problématiques à travers un dialogue ouvert et sérieux et une discussion continue et fructueuse, cette réunion constitue le démarrage d’une série de rencontres avec les représentations professionnelles des différents modes de transport routier, affirme-t-on.

(Avec MAP)