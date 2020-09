Trump annonce une “percée historique” dans les relations entre Israël et Bahreïn

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu’Israël et le Royaume du Bahreïn ont conclu un “accord de paix”.

“Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS amis, Israël et le Royaume de Bahreïn, conviennent d’un accord de paix – le deuxième pays arabe à faire la paix avec Israël en 30 jours!“, a annoncé le président américain sur Twitter.

“Le Président Donald J. Trump, Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Bin Salman al-Khalifa du Royaume de Bahreïn et le Premier Ministre Benjamin Netanyahu d’Israël se sont entretenus aujourd’hui et ont convenu de l’établissement de relations diplomatiques complètes entre Israël et le Royaume de Bahreïn“, a indiqué un communiqué conjoint des Etats-Unis, Israël et le Bahreïn partagé par le président Trump.

“Il s’agit d’une avancée historique vers la poursuite de la paix au Moyen-Orient. L’ouverture d’un dialogue direct et de liens entre ces deux sociétés dynamiques et ces économies avancées, poursuivra la transformation positive du Moyen-Orient et accroîtra la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région“, peut-on lire dans le communiqué.

Selon la même source, le Royaume du Bahreïn a accepté une invitation du président Trump pour rejoindre Israël et les Emirats Arabes Unis lors d’une “cérémonie historique” mardi prochain à la Maison Blanche, au cours de laquelle le Premier ministre Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn Abdullatif al Zayani signeront une “Déclaration de Paix”.