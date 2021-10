Un journaliste tunisien propose l’abolition des États arabes et exalte le modèle monarchique marocain.

Dans un live posté sur sa page Facebook à partir de Montréal, le journaliste tunisien établi au Canada, Ghars Lotfi, a appelé à l’abolition du poste de « Président de la république » de tous les pays arabes et islamiques et à l’adoption du modèle marocain. Il préconise, ainsi, un modèle où les gouvernements et les parlements se chargent de la gestion de la chose publique, tout en maintenant, Sa Majesté le Roi Mohammed vi en sa qualité de commandeur des croyants, comme chef suprême de tous ces Etats.

Développant sa proposition, il a critiqué ceux qui fustigent la normalisation des relations entre l’Etat Hébreu et le Maroc, évoquant, à cet égard, les échanges commerciaux entre le prophète Sidna Mohamed et les juifs, avant d’ajouter que le Souverain est le seul capable de remettre ces pays sur les rails et ne plus dépendre des ex-colonisateurs.

Il est à rappeler que dans un ancien live, ce même journaliste tunisien s’est déclaré comme « un journaliste maroco-canadien », tant que Kaïs Saïed est président de la Tunisie.